Die Echse sorgt auf Usedom für ausverkaufte Veranstaltungen 

Ausverkauft - und das gleich drei Mal. Die Karten für die Veranstaltungen am Freitagabend in Zinnowitz, am Sonnabend in Anklam und am Sonntag in Wolgast mit Michael Hatzius und seiner Echse, die schon den Urknall miterlebt hat, waren ruckzuck vergriffen. Für die Vorpommersche Landesbühne, die das Gastspiel organisiert hatte, ein echter Erfolg. „Es zeigt, wie sehr die Menschen nach Kultur dürsten“, sagte Marc Hunold, Referent für Marketing und Vertrieb am Freitagabend auf der Ostseebühne.

200 Besucher hatten ihren Spaß am Echsenauftritt, in den Kirche von Anklam und Wolgast durften unter Einhaltung der Abstandsregeln je 100 Gäste Platz nehmen - Corona lässt grüßen. Und zwar auch im Programm, wenn etwa die Echse mittels Gummientchen darstellt, wie sie die Menschen während des Lockdowns erlebt hat.

Hatzius weiß, womit er sein Publikum begeistern kann - flotte Sprüche der Echse und seiner Freunde, die er mitgebracht hat: Schweinedame Steffi und Wildschwein Torsten. Perfekt beherrscht Puppenspieler Hatzius die Situationskomik - auf jeden Zwischenruf aus dem Publikum reagiert er sofort. Und scheute auch nicht davor zurück, den einen oder anderen Gast ein Stück weit vorzuführen. So wie die Besucherin, die während des Auftritts unablässig mit ihrem Handy beschäftigt war. Wenn auch mancher der Sprüche grenzwertig war, wer kann schon einer alten Echse - und führt sie sich auch noch so machohaft auf - etwas übel nehmen.

Zu oft das Sch...-Wort

Für Kinder allerdings ist das Programm nur bedingt geeignet. Das zeigte sich vor allem am Freitag auf der Ostseebühne, wo recht viele Kinder im Publikum saßen. Ob das mehr als zwei Dutzend Mal im Programm gebrauchte Sch….-Wort unbedingt in dieser Fülle vor den Knirpsen sein musste, ist zumindest überdenkenswert.

Michael Hatzius hatte glücklicherweise mit dem kleinen süßen Krokodil, dass Kaspers Schoko-Geburtstagstorte aufgefressen hat, eine Puppe zur Hand, die gerade die ganz Kleinen als Ausgleich zur großen und manchmal ganz schön böse Sprüche klopfenden Echse gelten ließen.

Am Ende zogen nach einer Echsen-Zugabe und der Autogrammstunde von Hatzius alle - ob Groß oder Klein - zufrieden nach Hause. Unterhaltung gehört im Urlaub eben einfach dazu. Und genau deshalb hat die Vorpommersche Landesbühne weitere Gastspiele in der Pipeline.

Von Cornelia Meerkatz