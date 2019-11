Greifswalder Bluesband 1955 ganz groß

Greifswald

Zu DDR-Zeiten war Greifswald dank des Faschingsclubs Kernenergie Greifswald in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Faschingshochburg. Aber auch andere närrische Veranstaltungen wie der Chemikerfasching (Chemo) und der Geologenfasching waren so beliebt, dass nicht jeder eine Karte bekam. Und in den 1950er-Jahren zogen Studenten der Arbeiter- und Bauernfakultät zur Karnevalszeit durch die Stadt.

Unübertroffen ist wohl das Jahr 1955, ganz Greifswald scheint Prinz Rudi und seiner Gemahlin zugejubelt zu haben. Der Faschingsprinz sorgte auch dafür, dass die Band von Werner Hormann im fensterlosen „Bunker“ (heute Garderobe) im damaligen Haus der Jugend, heute wieder Stadthalle, zunächst kein Publikum hatte. Der heute 85-Jährige kann sich nicht nur sehr gut an diese Zeit erinnern. Er hat auch Protokoll geführt und die Einnahmen, die die Band bekam, vermerkt. Fest vereinbart war nichts, 30 Mark waren schon gut.

Werner Hormann mit seiner Gitarre Quelle: Sammlung Werner Hormann

Über den Rosenmontagsball am 21. Februar 1955 steht im Protokoll. „Karneval in Greifswald. Wer hätte das gedacht. Höhepunkt sollte zweifelsohne Rosenmontag werden, dachte ich, als wir um 19.30 Uhr des HdJ betraten. In jeder auftreibbaren Ecke eine Bar, überall Kapellenpulte, die Aushängeschilder unserer Konkurrenz. Wir ließen uns den Schauplatz unserer Tätigkeit zuweisen, den Klubraum – ein Bunker ohne jede Frischluftzufuhr.“ Weil es so voll war, musste die mathematisch-naturwissenschaftliche Band, Eberhard Peters, Jürgen Sander, Rudi Nimz, Christian Gräf und Werner Hormann stehen, ehe sich vier Gartenstühle fanden.

„Punkt 20 Uhr begannen wir mit unserer Spezialität, einem Blues. Wir spielten für uns und den Barmixer, denn die Massen feierten im Saal noch Prinz Rudi und Gattin“. Die Mat-Nat-Band sei die erste Bluesband in Greifswald und Umgebung gewesen, so Hormann. Blues war aber im Arbeiter- und Bauernstaat nicht gern gesehen. „Wenn die Chefs uns ansprachen, spielten wir Polka oder Walzer“. Mit zunehmendem Alkoholgenuss akzeptierten auch die Chefs den Blues.

Auftritt von „Estrellita“ im Kaisersaal Quelle: Werner Hormann

Und der kam bei den anderen sowieso an. „Bereits 22 Uhr war bei uns die dickste Fülle – auch die dickste Luft. Wir feierten Triumphe … Alle Welt nutzte die Kussfreiheit – und wir? – wieder mal Künstlerschicksal. Doch bald merkten wir, dass eine junge Dame begeistert applaudierte, sich zu uns gesellte, die Rumbakugeln bediente und bald bei diesem, bald bei jenem von uns auf dem Schoß saß … Von nun an tanzte jeweils einer von uns mit dem liebenswürdigen Fräulein und nutzte natürlich auch die Kussfreiheit.“ Der Partner der Dame hat sich dann betrunken und schlief im Sessel, ehe ihn die Band mit seiner Freundin nach Hause schickte.“ Das letzte Pärchen ging 6 Uhr, die Band 6.30 Uhr. „Unsere 50 Mark hatten wir redlich verdient.“

Anschließend holten sich die vier Herren eine Tüte Brötchen aus der Käßler’schen Backstube in der Wolgaster Straße. Ein Hochgenuss, denn noch gab es in der DDR Lebensmittelmarken. Gefrühstückt wurde in den Wohnheimen im Nordhof oder der Domstraße 20. „8 Uhr waren wir alle bei der Vorlesung“, betont Hormann, und am Abend um 20 Uhr feierte die Gruppe wieder Triumphe im Haus der Jugend. Im Protokoll wird eine leider schon vergebene blonde Schönheit erwähnt, die Orgel und Cembalo am Seminar für evangelische Kirchenmusik studierte. Dieses Mal ging es nur bis 2 Uhr und der Verdienst fiel mit 30 Mark geringer aus.

Karnevalabschluss war dann am 27. Februar. Hormann und Co. spielten im Rubenowsaal. „Die Greifswalder Narren waren offensichtlich erschöpft, eine ungeahnte Leere empfing uns im H.d.J.“ Aber weil die Mat-Nat-Band so gut ankam, durfte sie statt bis 1 Uhr sogar bis 2 Uhr spielen und bekam wieder 30 Mark.

Werner Hormann, damals „Mecki“ genannt, kam 1952 nach Greifswald, um Lehrer zu werden. „Ich hieß Mecki, weil ich schon in Demmin zur Gitarre ‚Mecki war ein Seemann und kein Hafen war ihm fremd‘ gesungen habe“, erzählt er. Der 1951 entstandene Text war damals sehr populär und handelt von einem Frauenschwarm, dem sogar die Nixen auf dem Meeresgrund zujubeln.

Der spätere Professor Gerhard Herzog als Sänger der Mat-Nat-Band beim Chemikerball Quelle: Sammlung Werner Hormann

Die Mat-Nat-Band hat auch zu vielen anderen Veranstaltungen, so im Theatercafé zum Chemikerball, in Schmidts Konzerthaus oder als Trio zum Medizinerball im Clubhaus der Universität gespielt, wo sie auf Rechnung des Chefarztes den Karton mit den HO-Backwaren leer aßen und ordentlich zechten. „Dank des guten Bohnenkaffees blieben wir einigermaßen klar. Dazu kam ein Barbetrag von 46,50 Mark heraus.“

Auch die Philosophische Fakultät hatte damals mit „Estrellita“ eine Band. In den 1960er-Jahren hat Werner Hormann als Tenor-Banjo in einer Dixielandkapelle gespielt. Heute ist er noch in der Seniorensingegruppe von Lieselotte Lemke aktiv. Und er spielt gern auf einer seiner Profi-Mundharmonikas. Davon hat Hormann zwei Dutzend. „Ich lasse sie mir in Klingenthal bauen“, erzählt er.

Beim Faschingsumzug 1955 in Greifswald Quelle: Sammlung Schröder

Von Eckhard Oberdörfer