Die Geschwister Angelina und Sophie finden Riesenboviste in Hohendorf

Wolgast

Die weißen Objekte sind die große wie Fußbälle, sind aber Pilze. Angelina Haack (r.), Schülerin der 8.Klasse der Heberleinschule war mit ihrer kleinen Schwester Sophie auf Pilzsuche in den Hohendorfer Wiesen. Dort fanden sie viele große Riesenboviste. Aus diesen will Mutti Nicole schmackhafte Pilzschnitzel bereiten. Sophie freut sich auf das kommende Wochenende, denn dann wird sie eingeschult und ist endlich ein Schulkind. „Der Riesenbovist kann zwei Milliarden Sporen in sich haben und wird auch homöophatisch bei Nachblutungen nach Operationen genutzt“, weiß Pilzberater Winfried Dinse aus Wolgast. Allmählich beginnt das Pilzwachstum in der Region. Es wurden schon Sommersteinpilze, Champignons und Pfifferlinge zur Beratung gebracht. Pilz-Sachverständiger Winfried Dinse kann bei Bedarf telefonisch hlefen. Telefon: 03836/203597 oder 0176/40735385

Von Winfried Dinse