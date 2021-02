Greifswald

Noch heute lesen Großeltern ihren Enkeln Erzählungen wie „Das Mädchen Peter in Seewind und Sonne“, „Heimat am Meer“ als Tagebuch eines Sommers auf dem Darß und „Große Ferien“ mit einer lustigen Geschichte über sechs ereignisreiche Sommerwochen vor.

Annemarie Langen-Koffler bei der Schriftstellerkonferenz 1952 Quelle: Bundesarchiv/Gielow

Anzeige

Geschrieben hat sie die Schriftstellerin und Journalistin Annemarie Koffler (Langen-Koffler, 1898-1986). Sie wurde in Münster geboren und heiratete 1920 den Greifswalder Professor Arnold Langen (1872-1939). Die Familie wohnte am Graben 11, heute Goethestraße, einer bevorzugten Wohngegend der Stadt in der Nähe zum Zentrum. Der Straßenverkehr beschränkte sich zu jener Zeit im Wesentlichen auf Pferdedroschken und -fuhrwerke.

Die Anregung für das Büchlein „Liebe in Kilometern“ bildeten die Erfolge des auf der Greifswalder Kampfbahn, heute Volksstadion, trainierenden Helmut Körnig. Er lief damals schon die 100 Meter Strecke in 10,5 Sekunden, nur drei Zehntelsekunden mehr als der Olympiasieger von 1936, Jesse Owens. Bei der Olympiade 1928 in Amsterdam wurde Körnig im 200-Meter-Lauf in 21,9 Sekunden Dritter. In der 4 x 100-m-Staffel holte er in Amsterdam wie 1932 in Los Angeles Silber für Deutschland. Zu den damals in Greifswald aktiven Weltklasseleichtathleten gehörte auch Gerhard Stöck, der bei der Olympiade 1936 in Berlin im Speerwurf mit 71,84 Meter die Goldmedaille und im Kugelstoßen mit 15,66 Meter Bronze gewann.

Mit dem Buch „Mit Verstand und Herz“ – Aufzeichnungen des Malers Karl Pietschmann von 1954, erinnert sie an die Lehr- und Wanderjahre des in Greifswald geborenen Malers Karl Pietschmann (1897-1938). Seine Schwester, die namhafte Weberin Frida Stundl-Pietschmann (1901-1984), heiratete 1946 Rudolf Stundl (1897-1990), den Vater der Freester Fischerteppiche.

Annemarie Koffler, seit 1945 CDU-Mitglied, war lange Jahre Präsidentin des Greifswalder Kulturbundes und Mitbegründerin des Demokratischen Frauenbundes Deutschland in der Hansestadt.

Sie war auch maßgeblich an der Gründung des „Klubs der Intelligenz“ der Stadt beteiligt. Die Definition, was Intelligenz ist und wer zur Intelligenz gehört, bereitete Schwierigkeiten. Man ging pragmatisch vor, was sich in dem Slogan verdichtete: „Intelligent ist der, der in unseren Klub eintritt“.

1961 gründeten Unirektor Professor Hans Wehrli (1902-1978), Annemarie Langen-Koffler, Herbert Muschick (1921-1986), stellvertretender Direktor der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule, und Prof. Hanns Schwarz, der langjährige legendäre Direktor der Nervenklinik, den Klub. Auf Vorschlag des Letzteren erhielt er den Namen des Unigründers Heinrich Rubenow.

Annemarie Langen-Koffler starb am 6. Oktober 1986 und wurde in Eldena begraben. Greifswald ist für die zahlreichen Gedenktafeln an Wohnhäusern namhafter Persönlichkeiten deutschlandweit bekannt. Warum nicht eine adäquate Würdigung der Schriftstellerin Annemarie Langen-Koffler?

Von Gerd Lorenz