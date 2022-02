Die Grimmsche Mauer auf Usedom: Warum hier regelmäßig die Bimmelbahn hält 

Morgenitz

Auf ihre ungewöhnlich geschmückte Backsteinmauer werden Liane und Wolfgang Grimm in Morgenitz häufig angesprochen. Die 125 Bilder, unterschiedlich sowohl in Größe und Format, als auch im dargestellten Motiv, sind wahrlich ein Blickfang. Selbst die Bimmelbahn hält regelmäßig vor dem Grimmschen Anwesen, damit die Passagiere die rustikale Mauer bestaunen können.

„Das einzig Verbindende ist das Material. Es sind alles Kupferbilder“, erzählt Liane Grimm, die mit ihrem Mann vor Jahren entschieden hat, dem trubeligen Berlin als Rentner den Rücken zuzukehren und im beschaulichen Morgenitz Fuß zu fassen.

In jenem Dorf, in dem mit Burkhard Lebert und seiner Frau bereits langjährige Freunde wohnten. Wie der Zufall es wollte, leben die ehemaligen Hauptstädter heute sogar Mauer an (besagter) Mauer. Angefangen hat alles mit einem Geschenk, das Grimms nicht in ihrem Haus haben wollten. Das betagte Bauwerk erschien ihnen dafür eine passende Alternative zu sein. Dass sich daraus eine regelrechte Sammelleidenschaft entspann, hat sich zur Freude vieler Schaulustiger im Nachhinein so ergeben.

Liane und Wolfgang Grimm verbindet mit Nachbar Burkhard Lebert (l.) mehr als eine besondere Mauer. Quelle: Ingrid Nadler

Von Ingrid Nadler