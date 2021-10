Vorpommern

Im Deutschen Kaiserreich gab es im heute noch deutschen Teil Vorpommerns etwa 15 jüdische Begräbnisplätze, darunter sehr kleine wie in Damgarten. Nur knapp die Hälfte ist erhalten, informierten Andreas Ruwe und Ulrich Möbius in einem Vortrag. Sie beschäftigen die sich mit den erhaltenen Grabsteinen.

Erhaltene Begräbnisplätze befinden sich in Niederhof, Stralsund, Anklam, Pasewalk, Ueckermünde, Demmin und Strasburg (das ja eigentlich zu Brandenburg) gehört. Alle anderen Anlagen existieren infolge der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik nicht mehr. Sie wurden zum Teil verwüstet, das Gelände anderweitig genutzt. So wurde auf dem Greifswalder Begräbnisplatz an der Gützkower Landstraße eine Flak-Kaserne errichtet, der Penkuner Friedhof in der DDR Teil eines Sportplatzes.

Keine neue jüdische Gemeinde in Vorpommern

Auf dem 1940 an die Mecklenburgisch-Pommersche Schmalspurbahn AG verkauften jüdischen Friedhof in Anklam wurden nach dem zweiten Luftangriff auf 1944 entstandene Trümmer abgelagert. Die jüdische Gemeinde erhielt den Platz nach 1945 zurück.

Seit den letzten Jahren der DDR-Zeit und noch mehr seit der Wende gibt es mehr Aufmerksamkeit für diese wichtigen Zeugen der Geschichte, obwohl in Vorpommern bisher keine neue jüdische Gemeinde gegründet wurde.

Der älteste jüdische Friedhof Vorpommerns befindet sich in Niederhof, dort stellte der Stralsunder Kaufmann Ulrich Giese eine Fläche im Park seines Schlosses zur Verfügung. Hier wurden auch Greifswalder wie der 1855 verstorbene Salomon Marcus beerdigt, weil es am Ryck erst fünf Jahre später eine Begräbnisstätte gab. Die deutsche Inschrift ist kurz, die hebräische ausführlicher, erwähnt wird in dieser laut Ruwe unter anderem auch der Bestattungstermin und dass er Sohn eines Priesters war. Die Datierung erfolgte nach der jüdischen Chronologie. Salomon Marcus wohnte in Greifswald in der Langen Straße.

Im Pommerschen Landesmuseum wird ein Stein verwahrt, der wahrscheinlich auf dem jüdischen Friedhof in Anklam gestohlen und anderweitig wurde. Er wurde bei einer Beräumung des Wusterhusener Friedhofs gefunden. Deborah Kirstein lebte von 1780 bis 1858.

Von eob