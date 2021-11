Bei RTL Nitro läuft die fünfteilige Serie „Christoph 47“ ab dem 20. November immer sonnabends um 17.25 Uhr und gibt einen Einblick in die Tätigkeit bei der Rettung von Menschenleben. Was die Zuschauer erwartet und wie für die Rettungskräfte die Dreharbeiten abliefen, hat die OZ für Sie in Erfahrung gebracht.