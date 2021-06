Usedom

„36 Grad, und kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor.“ Das Lied von 2Raumwohnung ist der Hintergrundsound dieses heißen Wochenendes. Am Strand der Insel Usedom macht sich Copacabana-Feeling breit. Und René Kadow (45) tropft der Schweiß von der Stirn. Es ist Sonnabend, 10:45 Uhr: Gerade sind die Gäste aus einer Ferienwohnung im Skane-Inselwohnpark in Zinnowitz abgereist, ein älteres Paar aus Nordrhein-Westfalen. Der Putzmann checkt kurz die Lage. Krümel auf und unterm Frühstückstisch, großflächige Zahnpasta-Spritzer am Spiegel, leere Bierflaschen auf der Terrasse.  „Unter besenrein stelle ich mir etwas anderes vor, aber es sieht zumindest nicht so aus, als ob hier eine Rockband drin gewesen wäre“, sagt er, atmet tief durch und legt mit der Arbeit los.

Zwischen Schein und Sein liegt manchmal eine große Diskrepanz

Während sich die Strände füllen, leert der Reinigungstrupp der Mölschower Firma Holz und Mee(h)r in Ferienwohnungen Mülleimer, manchmal auch Kühlschrank oder Backofen, in dem Gäste die Reste der Pizza vom Vorabend vergessen. Er schrubbt Klos und Duschen, schüttelt Betten auf, kontrolliert Schränke, saugt und wischt die Fußböden. „Ich hab auch schon ein Sofa aus dem Obergeschoss wieder ins Wohnzimmer nach unten getragen und das Frühstücksgeschirr der Gäste abgewaschen“, sagt Kadow. Zwischen Schein und Sein liegt manchmal eine große Diskrepanz. Urlauber, die gediegen wirken, können die größten Schmutzfinken sein.

Auch schon benutzte Kondome gefunden

Oliver Kadow von der Firma Holz und Mee(h)r auf der Insel Usedom reinigt Ferienwohnungen. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Runter von der Insel, rauf auf die Insel – wenn die Gäste von Ferienwohnungen die Tourismushochburgen verlassen, bleibt den Saubermachern für die Reinigung nur ein enges Zeitfenster. Es ist inzwischen 11.05 Uhr und das Urlaubsdomizil der Gäste aus NRW ist die vierte Ferienwohnung, die der 45-Jährige an diesem Morgen zusammen mit Sohn Oli (23) wieder in einen sauberen Zustand versetzt. Oli arbeitet nur mit Handschuhen. „Wenn benutzte Taschentücher im Bett und benutzte Kondome unterm Bett liegen, ist das schon eklig“, sagt er, während er das Schlafzimmer auf Vordermann bringt.

Aber er wolle sich nicht beschweren. Die meisten Gäste verließen die Wohnungen halbwegs sauber. „Es gibt sogar einige, die ein Trinkgeld als Dankeschön hinterlassen. Oder auch mal eine Flasche Bier mit einem Zettel, dass sie sich wohlgefühlt haben.“ 11.25 Uhr: Das Putzteam wechselt in die nächste Ferienwohnung.

Die Saubermacher sind begehrte Arbeitskräfte

Der Ferienwohnungsboom in den Touristenzentren hat die Saubermacher zu begehrten Arbeitskräften gemacht. Vor allem solche, die so verlässlich seien wie die Kadows, sagt Firmenchef Michael Kunde. Seine Mitarbeiter habe er deshalb während des Lockdowns über Kurzarbeit gehalten. Gezahlt werde über Tarif. Der liegt aktuell bei 11,11 Euro pro Stunde. Neue Ferienwohnungen nimmt Kunde derzeit nicht mehr in die Betreuung. „Ich finde keine Arbeitskräfte“, sagt er.

In MV gibt es immer mehr Ferienwohnungen

Mit dem Problem steht der Mölschower Unternehmer nicht alleine da. Schätzungen des Landestourismusverbandes zufolge stellen Ferienwohnungen inzwischen knapp die Hälfte aller Übernachtungsmöglichkeiten in MV. Offiziell würden rund 105 000 der Betten diesem Segment zugeschrieben. Der Anteil dürfte aber bei 200 000 Betten liegen, da Ferienunterkünfte mit weniger als zehn Betten nur dann in die Statistik eingehen, wenn sie sich in größeren Anlagen befinden, sagt Verbandschef Tobias Woitendorf. Arbeitskräftemangel in den touristischen Hochburgen sei ein Problem und zeige, dass dort mittlerweile der Bau von bezahlbaren Wohnungen für den Tourismus wichtiger als der Bau weiterer Ferienwohnungen sei. „Eigentümer sollten sich im Moment des Investments genau überlegen, ob und wo sie die Ferienwohnung tatsächlich betreiben können.“ Bedarf dafür gäbe es in den ländlichen Regionen.

20 Ferienwohnungen an einem Vormittag putzen: „Das ist schon hart“

René und Jana Lembcke betreuen mit ihrer Firma knapp 100 Ferienwohnungen und Appartements im Norden Usedoms. Hier stehen sie im Hafen von Karlshagen, wo sie Ferienwohnungen reinigen Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Etwa zehn Kilometer nördlich vom Putzteam der Firma Holz und Mee(h)r macht das Team von René Lembcke in Karlshagen an diesem Vormittag acht Ferienwohnungen bezugsfertig. Im Hochsommer sind es in Spitze über 20. „Das ist dann schon richtig hart“, sagt Ehefrau Jana. Im Jahr 2008 hat sich der gelernte Elektriker mit einem Hauswart-, Montage-, und Reinigungsservice selbstständig gemacht, verwaltet und reinigt knapp 100 Urlaubsdomizile anderer Eigentümer, beschäftigt dafür inzwischen sechs Mitarbeiter und arbeitet mit einer Subfirma aus Polen zusammen. „Wenn ich noch zehn weitere Angestellte hätte, dann könnte ich weitere Ferienwohnungen in die Betreuung nehmen. Hab ich aber nicht.“ Deshalb hören Neu-Eigentümer von Ferienwohnungen derzeit diesen Satz von ihm: „Wir sind dicht.“

Diskrete Post an die Heimatadresse

Es ist inzwischen 13 Uhr. Das Handy von Jana Lembcke klingelt. Urlauber aus Sachsen wollen nach fünfeinhalb Stunden Autofahrt in die Ferienwohnung, Koffer abladen, und bei der Hitze schnell an den Strand und ins Wasser. Die Ferienwohnung ist sauber, die Gäste sind freundlich, drängeln nicht. Jana Lembcke übergibt die Schlüssel, obwohl die Anreise vertraglich erst ab 15 Uhr möglich ist. „Der Ton macht die Musik“, sagt Ehemann René. „Wir hatten aber schon Gäste, die um 9 Uhr den Schlüssel für die Ferienwohnung gefordert haben“. Geht nicht. „Denen habe ich gesagt, dass sie sich gern zu den Vormietern an den Frühstückstisch setzen können. Dann waren sie ruhig.“ Mehr Verständnis, sagt Lembcke, für unsere Arbeit wäre wünschenswert.

Der Job sei stressig, aber mache Spaß. Manchmal erfährt man sogar mehr über die Gäste, als ihnen lieb sei, sagt Lembcke, grinst und erzählt: Kurz nach der Abreise habe eine Urlauberin angerufen, sie habe ihr „Moped für unten“ vergessen. Das Sexspielzeug lag noch im Ferienwohnungsbett. „Wir haben es der Frau dann an die Heimatadresse geschickt.“ Service muss sein.

Von Martina Rathke