Die Stadt Wolgast lässt ihr Herzogschloss auferstehen

Wolgast

Es soll eine aufregende Reise in eine fürstliche Vergangenheit werden, die Besucher des Wolgaster Museums künftig buchen können. Die Route führt sie vier Jahrhunderte und weiter zurück, als vor dem Wassertor der Stadt auf der Schlossinsel die Herzöge von Pommern-Wolgast residierten und von dem kleinen Eiland aus ein ganzes Land regierten.

Einstige Größe und Pacht beeindrucken

Geert Maciejewski lässt hierzu den Renaissance-Prachtbau, von dessen oberirdischer Substanz vor Ort bis heute nichts erhalten geblieben ist, digital wieder auferstehen. Seit etwa drei Monaten arbeitet der Diplom-Designer im Auftrag der Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH an dem ehrgeizigen Projekt und schuf in einem entscheidenden ersten Schritt ein sogenanntes Lowpolygon-3D-Modell, das bereits einen imposanten Eindruck von der Größe und Pracht des Fürstensitzes vermittelt.

Die digitale Version gestattet auch einen interessanten Einblick in den Innenhof der Residenz. Quelle: Büro für Gestaltung, Geert Maciejewski

Geert Maciejewski erweckte das verschwundene Herzogschloss derer von Pommern-Wolgast virtuell wieder zum Leben. Quelle: Tom Schröter

Bevor Maciejewski den Computer mit Daten fütterte, forschte er in Archiven. 15 historische Schlossgrundrisse und neun überlieferte Ansichten wertete der 68-Jährige sorgfältig aus. „Dabei erwies sich der Fahrnowsche Plan von 1676 als besonders detailreich, so dass sich unser Aufriss im Wesentlichen an diesem Plan orientiert hat“, berichtet der Greifswalder.

Im Verlauf der Rekonstruktion am PC wurden die Einzelheiten immer weiter vervollkommnet, wobei Maciejewski viel Liebe zum Detail bewies. Unter anderem bei der Fassadengestaltung lehnte sich der Designer an die Schmuckelemente des noch vorhandenen Schwesternschlosses in Stettin und des Schlosses Hartenfels in Torgau an, wo sich Herzog Philipp I. von Pommern und Maria von Sachsen 1536 von Martin Luther trauen ließen. „Auch gibt es baulich Parallelen zum Beispiel zum Giebel der früheren Gemeinde-Mädchenschule am Wolgaster Kirchplatz und zur alten herzoglichen Kanzlei in der Kleinbrückenstraße“, erklärt Museumsleiter Stefan Rahde.

Animierter Überflug als Krönung

Jetzt stellten die Wolgaster Akteure den aktuellen Bearbeitungsstand lokalen Medien vor. Nachdem die Residenz 1675 bei der Belagerung durch brandenburgische Truppen stark zerstört wurde, war es nun erstmals wieder in unversehrter Weise von allen Seiten zu bewundern. Die Präsentation gipfelte in einem animierten Überflug über die Gesamtanlage mitsamt ihrer einst sechs Bastionen, der Gräben und der Wallanlagen. Die eine oder andere Kogge schipperte an der Silhouette des Herrschaftshauses vorüber, das der Digital-Baumeister sogar in einer Nachtszene festlich beleuchtet präsentierte – wie einst, als das Schloss Ort fürstlicher Liebhabereien und Schwelgereien war.

Ursprünglich umgaben sechs Bastionen und ein Wallgraben die imposante Schlossanlage. Quelle: Büro für Gestaltung, Geert Maciejewski

„Unser Ziel ist es, das 3D-Modell weiter zu verfeinern und schließlich auch die Räume und die Keller virtuell zugänglich zu machen“, erläuterte Museumsleiter Rahde. „Wir wollen so dicht wie möglich an die Details herankommen. Auch durch den Schloss-Innenhof können sich die Besucher später bewegen.“ Dass ein Teil des originalen Inventars, Gobelins und der Inhalt der Waffenkammer die Jahrhunderte unbeschadet überdauert hat und in Schweden aufbewahrt wird, sei ein erfreulicher Umstand.

Künftiges Herzstück des Museums Kaffeemühle

Wolgasts Museumsleiter Stefan Rahde will Gäste künftig auch via Smartphone zum Schlossrundgang einladen. Quelle: Tom Schröter

„Besucher unseres Museums Kaffeemühle fragen oft: ,Wo ist denn nun das Schloss?’ und gucken betreten, wenn wir ihnen sagen, dass davon nichts mehr zu sehen ist“, schildert Stefan Rahde. Der digitale Rundgang sei eine spannende Möglichkeit, in dem über Jahrhunderte gewachsenen und längst verschwundenen Ensemble wieder zu wandeln. „Dramatische Ereignisse, wie die Belagerungen von 1628, 1630 und die Zerstörung von 1675, sollen dabei inszeniert werden“, verrät Rahde. Parallel zu Maciejewskis Animationen soll ein Dokumentarfilm zur Geschichte des Schlosses entstehen, wobei zum Beispiel in Wolgast, Greifswald und Stettin gedreht werde. Ein Schweriner Design- und Architekturbüro entwickle zudem eine zeitgemäße Ausstellungspräsentation mit Texten und Tonmitschnitten.

Das digitale Wolgaster Schloss, so betont Bürgermeister Stefan Weigler (CDU), solle „das Herzstück“ des konzeptionell zu überarbeitenden Museums werden. Ein spezieller YouTube-Channel werde regelmäßig mit aktuellen Beiträgen bespielt, um neugieriges Publikum in die alte Herzogstadt zu locken.

Von Tom Schröter