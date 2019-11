Am Sonntag kamen rund ein Dutzend Zinnowitzer am Ortsausgang in der Wachsmannstraße zusammen, um im dahinterliegenden Wald nach Müll zu suchen. Mehrere Säcke kamen zusammen. Unter anderem eine Dose aus DDR-Zeiten, die dort schon mehr als 30 Jahre liegt. Solche Aktionen soll es demnächst häufiger durch ihn geben.