Wangelkow/Lassan

Der Ort ist winzig und mitten in der Natur. Er liegt einsam zwischen dem Straßen- und Pinnower See im Lassaner Winkel. Hier hört man den Kuckuck besonders laut, hart knarrt im Schilf der Ruf des Drosselrohrsängers und das Gelb des blühenden Ginsters leuchtet beeindruckend.

Vielleicht hat Bastian Barucker deshalb dieses Fleckchen Erde für seinen Weiterbildungskurs in Sachen Wildnispädagogik ausgesucht. „Im letzten Jahr haben wir hier 68 verschiedene Vogelarten registriert“, sagt der Pulower, „das spricht für den Standort“. Mit „wir“ meint er die Absolventengruppe des Jahres 2018, deren Mitglieder lernten, die eigene Verbindung zur Natur zu stärken.

Wildnispädagoge Bastian Barucker (links) führt die Teilnehmer in den Kurs ein. Quelle: Stefan Brümmer

Die Teilnehmer des diesjährigen Kurses wollen das auch. Etwa das monatliche Durchschnittsgehalt eines ostdeutschen Normalverdieners haben sie in die Hand genommen, um an dieser knapp dreiwöchigen Weiterbildung teilnehmen zu können.

Gut ein Dutzend junger Leute sind es, die sich hier zunächst für ein Wochenende am Wangelkower „Brennesselhof“ zusammengefunden haben. Sie sind so zwischen 25 und 35 Jahre alt und was sie eint, ist die Liebe zur Natur. In diese möchten sie tiefer eintauchen. Sie wollen sich Zeit nehmen, die Wildnis mit allen Sinnen zu erfahren, sie möchten Achtsamkeit lernen, aber auch praktische Dinge: Beispielsweise, wie man ein Feuer ohne Streichhölzer entzündet oder wie es geht, einen Unterschlupf zu bauen. Dabei vertrauen sie auf Bastian Barucker.

Pia und Tom sammeln geeignetes Holz zusammen, um daraus gemeinschaftlich ein überdachtes Nachtlager zu bauen. Quelle: Stefan Brümmer

„Bastian ist einer der besten“, glaubt Constanze. Sie kommt aus Sachsen, ist Sozialpädagogin und hat lange im Netz nach einem für sie geeigneten wildnispädagogischen Kurs gesucht. Dieser in Wangelkow hat ihr am meisten zugesagt. Constanze möchte ihre Kompetenz in Sachen Natur stärken. Sie hofft auf das Zeigen neuer Wege in die Natur.

Mentor der „Wildnisschule Waldkauz“

Barucker ist leitender Mentor der Weiterbildung in der „Wildnisschule Waldkauz“. Er ist ausgebildeter Überlebenstrainer und Wildnispädagoge. Seit 2004 unterrichtet er das Wissen der Wildnis an Erwachsene und auch Kinder. Wenn er ein neues Thema beginnt – zunächst als Seminar –, lässt er einen Kreis bilden. Freitagnachmittag geht es am Ufer des Straßensees um den Fall der Fälle: Was kann man tun, wenn es ernst wird im Wald, wenn man sich verirrt hat und es dunkel wird. Eine immer wiederkehrende Antwort lautet: Bleibe ruhig! Setz dich hin! Atme bewusst! Vermeide Panik!

Während dessen bereitet Sabrina schon das Abendessen für die 13 Personen vor. Sie kocht heute vegan. Es gibt Möhrensuppe. Rezeptur: Mohrrüben, Zwiebeln, Ingwer und Orangen. „Schmeckt immer“, sagt Sabrina.

Sabrina bekochte die Seminarteilnehmer - natürlich vegan. Quelle: Stefan Brümmer

Der Kreis wird aufgelöst. Die Teilnehmer bilden zwei Gruppen und ziehen in ein nahes Waldstück. Die Aufgabe besteht jetzt darin, Erlerntes praktisch umzusetzen. Es gilt einen Unterschlupf für eine Person zu bauen. Sie sollte hier im Ernstfall ohne Schlafsack und Iso-Matte auch bei Regen übernachten können.

Philip ist der Paradiesvogel

Es ist eine bunte, wissbegierige Truppe, die sich an die Aufgabe macht. Philip aus Bayern ist der Paradiesvogel. Er fühlt sich auf dem Skateboard genauso wohl, wie in der Natur; brach einst sein Studium ab, lernte und arbeitete zwei Jahre in Australien. Er ist ein Suchender. Nico kommt aus Berlin, ist mit der Natur schon auf Du und Du und möchte sie noch intensiver erfahren, um sein Wissen an Kinder weiter geben zu können. Tom aus Neubrandenburg geht es ähnlich. Der Erlebnispädagoge arbeitet mit Kindern und sucht die Inspiration. Pia kommt aus Hamburg. Sie hat diesbezüglich „einen Tipp bekommen“. Für die frisch gekürte Diplom-Pädagogin ist die intensive Verbindung mit der Natur etwas Neues. Helena macht eine Ausbildung als Erzieherin. Ihre Tanzlehrerin gab ihr den Rat, direkte Erfahrungen mit dem Leben in der Natur zu sammeln. Das würde ihre Kreativität stärken.

Die Gruppe wählt einen geeigneten Standort für den Bau der Mini-Hütte und versucht nun, das Gelernte praktisch umzusetzen. Hölzer werden gesammelt, Laub aufgetürmt. Es dauert etwa eine knappe Stunde, dann ist die Notunterkunft fertig. Die Gruppe ist zufrieden, die Stimmung bestens, der Tag war schön. Ausklingen wird er am Lagerfeuer, und wenn die Nacht anbricht, geht es ins eigene Zelt oder auf ein Lager aus Stroh – Natur pur eben.

Stefan Brümmer