Als im Juli 2020 der Shop im Bistro der Inselmühle Usedom neu eröffnet wurde, fand Dana Kollhoff (43) hier als Verkäuferin einen neuen Arbeitsplatz. Später kam die Bedienung im Bistro dazu. „Die Einrichtung ist sehr schön. Das Angebot ist reichlich und reicht von Likören, Brotaufstrichen, Säften, Weinen und Speisen. Die Arbeit macht viel Spaß“, sagt Dana Kollhoff und erzählt von ihrem kulinarischen Favoriten: „Für mich ist das Mühlen-Sandwich mit Kochschinken, Senf, Käse, gebacken in Öl und Rucola Salat der Renner.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die gebürtige Wolgasterin wohnt jetzt in Wilhelmsfelde. Hier lebt sie mit Partner Martin und Tochter Novalee (14). Die Verkäuferin ist gerne in der Natur unterwegs. Bei den Ausflügen ist sie nicht allein – ihre beiden Hunde sind immer an ihrer Seite. Nach Feierabend schaut sie gerne Fernsehen, um Entspannung zu finden. Da darf es auch mal ein Fantasy Film sein. Einen Traum will sie sich in zwei Jahren erfüllen – eine Reise in die USA.

Von Gert Nitzsche