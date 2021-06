Die neue Seebrücke von Koserow: Wellenform, Glockenturm und mobile Beachbar

Koserow

Noch zwei Tage, dann ist es so weit und das Warten hat ein Ende: Am Freitag um 10.30 Uhr wird die neue Seebrücke in der Gemeinde Koserow für den Besucherverkehr freigegeben. Schon jetzt steht fest: Es werden Hunderte sein, die sich das neue Schmuckstück und Wahrzeichen des Bernsteinbades anschauen wollen. Denn schon am Dienstag während der Übergabe des Bauwerks an die Gemeinde Koserow im Beisein von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph und Landrat Michael Sack (beide CDU) versuchten einige Schaulustige, auf die Brücke zu gelangen. Kräftige Männer hatten schon das Absperrgitter in der Hand, als das Ordnungsamt freundlich, aber bestimmt einschritt.

Die Restarbeiten müssen schließlich bis Freitag ordnungsgemäß und ohne Publikum erledigt werden. So werden noch Bänke und Papierkörbe installiert. Auch die festgeschriebenen Rettungsmittel müssen noch angebracht werden. Zudem gilt es noch, diverse Trittbretter und Sitzflächen zu verschrauben und LED-Leisten zu verlegen. Die modernen Lampen und die LED-Leisten am Brückengeländer haben den Probetest bereits bestanden.

Bis Freitagvormittag haben die Handwerker noch zu tun auf der Seebrücke, u. a. bei der Fertigstellung der Sitzlandschaft, dann wird sie gegen 10.30 Uhr für den Besucherverkehr geöffnet. Quelle: Tilo Wallrodt

280 Meter lang und dreieinhalb Meter breit

Bürgermeister René König (parteilos) sprach davon, dass Koserow nun ein neues Wahrzeichen hat. 280 Meter lang und dreieinhalb Meter breit ist die neue Seebrücke, die sich in fünf Meter Höhe über der Wasseroberfläche befindet und auf 67 Pfeilern errichtet wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass jetzt die komplette Brücke barrierefrei ist und damit auch Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Familien mit Kinderwagen problemlos zum Ableger der Personenschifffahrt gelangen können. Die Freude über diese gelungene Investition sei bei den Einwohnern der Gemeinde Koserow riesengroß.

Das Wirtschaftsministerium förderte den Neubau der optisch an eine Welle erinnernden Seebrücke aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Verbindung mit Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ in Höhe von knapp 4,9 Millionen Euro. Die Gesamtinvestition für die neue Seebrücke beträgt knapp 7,4 Millionen Euro. Auch die ersten Privatinvestitionen ließen nicht lange auf sich warten: Stefan Rudolph und der Zinnowitzer Kfz-Sachverständige Gerd Hascher spendieren eine weitere Bank, ebenso wie Landrat Michael Sack und weitere Unternehmer der Region.

Bauingenieur Sack: „Solide Handwerksarbeit“

Die Koserower Seebrücke ist eine von fünf Seebrücken auf der Insel Usedom und die einzige in der Inselmitte. Sie ist direkt mit dem Seebrückenvorplatz verbunden. Das Bauwerk inklusive Anleger, Rampe und Plattform ist auf insgesamt 67 Gründungspfählen errichtet worden. Im Verlauf der Seebrücke entstanden drei Verbreiterungen, die zusätzliche Flächen zum Verweilen anbieten. Landrat Sack, von Hause aus Bauingenieur, begutachtete die Brücke ganz genau, warf auch einen Blick unter den Bau und befand, „hier wurde solide Handwerksarbeit geleistet“.

Vor allem aber ist er begeistert, „dass die Koserower nicht einfach einen geraden Steg in die Ostsee bauen ließen, sondern wirklich klug entschieden haben bei Form, Material und Umsetzung. Und was sie sich mit dem Seebrückenkopf einfallen ließen, sucht seinesgleichen“, findet Sack und weiß sich mit Bürgermeister René König und Kurdirektorin Nadine Riethdorf einig.

Glockenturm und Sitzlandschaft auf Seebrückenkopf

Denn die Highlights auf dem Seebrückenkopf sind ein acht Meter hoher Glockenturm, dessen Geläut weithin zu hören ist, sowie eine Sitz- und Liegelandschaft, die an ein Amphitheater in Miniformat erinnert. Auf der einen Seite die Bühne für die Künstler, auf der anderen Seite 150 nach oben verlaufende Sitzplätze. Selbst wenn keine Musik erklingt – dort den Sonnenuntergang zu genießen, ist ein Traum. Ab Juli gibt es zudem eine mobile Coctail-Bar, ähnlich den Kaffee-Mobilen. Der Betreiber aus Dresden freut sich schon, hat viele gute Ideen und wird auch unter der Seebrücke am Strand noch eine Beachbar errichten. Sommerfeeling pur.

Blick auf den Glockenturm der neuen Koserower Seebrücke und den neuen Schiffsanleger. Quelle: Tilo Wallrodt

Freie Trauungen vorgesehen

Nadine Riethdorf hat an diesem windigen Dienstagvormittag für die Beteiligten der offiziellen Übergabe noch eine Überraschung parat: Auf dem Seebrückenvorplatz kann künftig auch geheiratet werden. „Wir bieten eine freie Trauung an, haben dafür einen Event-Experten der Insel gewinnen können. Die obligatorische standesamtliche Trauung muss das Paar natürlich vorher andernorts absolviert haben, aber auch da hat Koserow mit der Salzhütte ein wunderbares Angebot“, so die Kurdirektorin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Barrierefrei aufs Schiff

Eine künstlerisch gestaltete zweidimensionale Plastik in Form eines Fischers mit Glocke sowie eine Info-Tafel mit Wetter- und Wasserdaten finden ebenfalls auf dem Seebrückenkopf Platz und ergänzen den Neubau. Darüber hinaus ist an der Süd-Ost-Seite ein Anleger für die Fahrgastschifffahrt entstanden. Dieser hat zwei Ebenen als Zugangsbereich zu den Fahrgastschiffen. Das Oberdeck von Fahrgastschiffen kann barrierefrei mit Hilfe einer zusätzlichen Rampe erreicht werden, der untere Zugang ist für den normalen Publikumsverkehr vorgesehen.

Fünf Meter über der Ostsee führt die neue Seebrücke 280 Meter weit ins Wasser. Quelle: Tilo Wallrodt

Fest steht bereits, dass die neue Koserower Seebrücke künftig zu den meistfotografierten Objekten der Insel Usedom gehören wird. „Über LED-Leuchtbänder am Brückengeländer und die passenden Lampen wird die neue Seebrücke auch am Abend weit sichtbar erstrahlen. An einzelnen Objekten wie etwa den Sitzstufen sind zusätzliche Lichtstreifen eingebaut worden. So sind Geh-Ebene und Wasserfläche beleuchtet und bieten abendlichen Spaziergängern nicht nur romantische Atmosphäre, sondern auch Sicherheit“, sagt Rudolph.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Staatssekretär erinnerte bei der Übergabe aber auch noch einmal daran, dass die neue Seebrücke deutlich länger halten muss als der Vorgänger, der 1993 errichtet wurde und im August 2013 wegen erheblicher Mängel und nicht gegebener Sicherheit der Besucher gesperrt werden musste. „Ab Pfeiler 8 erwies sich die damalige Seebrücke als Fehlkonstruktion. Das wird uns mit der neuen Brücke nicht passieren“, versicherte er.

Dank an „ehrenamtliche Bauleiter“

Thomas Wellnitz, Vorsitzender des Tourismusausschusses der Gemeinde Koserow, dankte mit einem Augenzwinkern den vielen „ehrenamtlichen Bauleitern“ für die gute Beratung. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Vorsitzende des Tourismusausschusses von Koserow, Thomas Wellnitz, nahm Rudolphs Worte zum Anlass, nicht nur den fleißigen Bauleuten und den Einwohnern von Koserow zu danken, deren Steuergeld in der Seebrücke steckt. „Mein ausdrücklicher Dank gilt den vielen ’ehrenamtlichen Bauleitern’, die tagtäglich vom Seebrückenvorplatz aus das Geschehen verfolgten, kommentierten und Ratschläge parat hatten. Manche Dinge wussten die Verantwortlichen schon, da waren sie noch gar nicht richtig passiert“, meint er mit einem Schmunzeln. „Schön, wenn ein Projekt so viel Begeisterung hervorruft“, fügt er voller Freude an.

Der rhythmische Herzschlag Koserows ist zurück

„Koserow hat seinen rhythmischen Herzschlag zurück“, meinte anlässlich der Übergabe Stefan Rudolph und nannte das neue Wahrzeichen „ein Stück maritime Identifikation vor Ort“. Es sei nach nach seiner Aussage eine kluge Investition gewesen, denn die Sanierung der alten Seebrücke wäre noch deutlich teurer als der jetzige Neubau geworden und hätte in der Nutzung nicht die Effektivität erreicht. „Koserow hat sich mit dieser Seebrücke einen neuen Besuchermagneten geschaffen – davon bin ich fest überzeugt“, so der Staatssekretär. Die strahlenden Gesichter ringsum gaben ihm recht.

Von Cornelia Meerkatz