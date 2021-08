Dieb auf Aldi-Baustelle in Wolgast gefasst

Wolgast

Auf frischer Tat stellte die Polizei am Sonntagmorgen um 2.05 Uhr einen Dieb in Wolgast. Sie war zuvor von einem Zeugen über Notruf darüber informiert worden, dass sich eine Person mit Taschenlampe auf dem Geländes der Baustelle des Aldi-Marktes in der Wedeler Straße in Wolgast befindet.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeirevieres Wolgast stellten diese auf dem Baustellengelände einen 37-jährigen Deutschen fest, welcher gerade dabei war, einen Heizlüfter und zwei Flaschen Reinigungsmittel zu entwenden. Der Wert der entwendeten Sachen beträgt etwa 150 Euro. Die Sachen wurden sichergestellt und der Täter nach Abschluss aller Maßnahmen aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

Von Cornelia Meerkatz