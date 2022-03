Ahlbeck

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag in der Zeit von 0.50 bis 12.15 Uhr in das Vereinshaus der Tennisspieler in der Siedlung Ostend im Seebad Ahlbeck eingebrochen, haben die Räumlichkeiten durchsucht und Alkohol entwendet. Es ist ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro entstanden. Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Heringsdorf unter 038378/279 224 entgegen.

Von OZ