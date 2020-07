Diebe durchwühlen am helllichten eine Ferienwohnung in Bansin

Bansin

Am Mittwoch brachen am helllichten Tag bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Ferienwohnung im Bansiner Seepark ein. Wie die Polizei in Anklam am Donnerstag auf Nachfrage mitteilt, durchwühlten die Einbrecher die Wohnung und waren offenbar auf der Suche nach Technik und Bargeld. Unter anderem wurde ein Handy gestohlen. Der Tatzeitraum wird von den Mietern zwischen 11 und 16 Uhr angegeben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben, der Stehlschaden mit 1000 Euro.

Von Hannes Ewert