Stolpe

Diebe haben sich auf einer Baustelle in Stolpe bei Anklam zu schaffen gemacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, muss sich der Einbruch im Zeitraum vom 29. Juli bis 10. August ereignet haben. Die Täter haben etwa 40 bis 50 Baggermatten im Wert von jeweils 450 Euro entwendet und damit einen Schaden von etwa 20 000 Euro verursacht.

Bei den Baggermatten handelt es sich um etwa vier mal 1,5 Meter große Matten aus Bongossi-Holz, die pro Stück 500 Kilogramm wiegen. Ohne große Technik dürfte so ein Diebstahl kaum möglich sein. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen auffällige Beobachtungen im Bereich Stolpe an der Peene gemacht haben. Hinweise unter 03971/2512224.

