Diebstahl in Klotzow: Wo ist der hölzerne Angler geblieben?

Klotzow

Das hatten sich die Einwohner der Gemeinde Klotzow so schön vorgestellt: Zu Pfingsten sollte ihre neue Holzfigur am Teich Einheimische und Besucher erfreuen. Den hölzernen Mann hatten sie zünftig als Angler gekleidet mit einem gelben wasserdichten Anzug, Mütze auf dem Kopf und dazu die Angel in der Hand.

Der Neuzugang wurde von Bürgern geschaffen als Ersatz für eine Holzfigur, der aus Altersgründen am Zerfallen war. Doch der schmucke Angler saß nur wenige Tage mit der Rute in der Hand am Wasser. Wie Bürgermeister Manfred Studier berichtete, wurde er in der Nacht zwischen Christi Himmelfahrt und dem Brücken-Freitag von Unbekannten gestohlen.

Nun fragen sich die Klotzower, wo ihr hölzerner Angler geblieben ist und ob der Dieb ihn wohl freiwillig zurückbringt? Falls er den Mut hat, wird es für die Dorfgemeinschaft ein tolles Pfingstfest.

Von Cornelia Meerkatz