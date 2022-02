Diebstahl in Liepener Agrarbetrieb:  Schaden 55 000 Euro 

Liepen

Diebe haben in einem Agrarbetrieb in Liepen bei Anklam fette Beute gemacht. Laut Polizei wurde am Donnerstag der Diebstahl von Pflanzenschutzmittel und Elektrowerkzeug aus einer Lagerhalle gemeldet. Der Schaden wird auf rund 55 000 Euro geschätzt. Die Tat hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23 Uhr bis 5.45 Uhr) ereignet.

Lesen Sie auch Wolgast: 20 Personen folgen Kundgebungsaufruf gegen Corona-Politik

Nach ersten Erkenntnissen befuhren die unbekannten Täter das Gelände des Agrarbetriebes über ein offenes Tor. Dort öffneten sie das Hallentor und fuhren in die Lagerhalle. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03971-2512224 zu melden.

Von hn