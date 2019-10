Zinnowitz

Polizeibeamte des Reviers Heringsdorf kontrollierten am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Koserow ein Auto mit drei polnischen Insassen, in dem zehn hochwertige Jacken festgestellt wurden. Die Polizisten vermuteten Diebesgut, da zuvor durch die Gemeinsame Diensteinheit der Bundespolizei in einem Zinnowitzer Laden ein Jackendiebstahl gemeldet worden war.

Durch aufmerksame Bürger konnte diese Vermutung schnell bestätigt werden. Eine 41-Jährige und ein 46-Jähriger aus Hamburg hatten in Zinnowitz zwei Männer beobachtet, die auffällig schnell mit mehreren hochwertigen Jacken unterwegs waren. Die Zeugen fotografierten die beiden und fuhren ihnen hinterher. Neben einem Stromkasten fanden sie insgesamt acht hochwertige Jacken, die beiden Männer flüchteten jedoch gemeinsam mit einer dritten Person mit dem Opel Astra, der wenig später kontrolliert wurde.

Gegen die drei Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zwei der drei Männer sind bereits wegen mehrfachen Ladendiebstahls polizeibekannt. Die 18 entwendeten Jacken, die einen Gesamtwert von 1200 Euro haben, können bald der Ladenbesitzerin zurückgegeben werden. Die Polizei dankt den beiden Bürgern für ihr couragiertes Handeln.

Von Cornelia Meerkatz