Diese Bansinerin erfüllt sich Traum vom Eigenheim

Seit Juni hat Katharina Plack einen neuen Job. Sie arbeitet an der Rezeption des Kurhotels Heringsdorf. Davor war sie in der Gastronomie und als Verkäuferin beschäftigt. Mit dem neuen Job bleibt für die 39-Jährige der tägliche Kontakt mit Menschen, den sie besonders mag. Sie lebt gegenwärtig mit Mann und zwei Kindern in Bansin-Dorf, hofft aber bald auf einen Umzug ins Achterland nach Liepe. Dort erfüllt sich die Familie den Traum vom eigenen Haus. „Wir sind in der Endphase und freuen uns, bald einziehen zu können.“

Sie stammt aus Weimar, ihr Mann ist gebürtiger Usedomer. Seit 2015 ist sie der Liebe wegen dauerhaft auf der Insel. Davor war sie regelmäßig im Urlaub hier bei ihren Schwiegereltern. Urlaub ist wegen des Hausbaus gegenwärtig kein Thema. Wenn die Familie allerdings reist, ist Griechenland ein bevorzugtes Ziel. Die aus der Stadt von Goethe und Schiller stammende Frau mag deutschsprachige Musik und Pop. In ihrer Freizeit ist sie viel mit dem Rad unterwegs.

Von Henrik Nitzsche