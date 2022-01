Diese Frau hat Wolgaster Schülergenerationen Englisch beigebracht

Ganzen Generationen von Wolgaster Schülern, darunter auch dem heutigen Bürgermeister, hat Heike Jarchow Englisch (mehr oder weniger erfolgreich) beigebracht. Die 58-Jährige unterrichtet an der Heberleinschule von Klasse 5 bis Klasse 10 – und liebt ihren Beruf, den sie seit 1988 ausübt, sehr.

Wenn sie sich nicht mit Unterrichtsvorbereitungen beschäftigt, ist da ihre Katze Lotti, die Aufmerksamkeit möchte. Und ihre beiden Enkelkinder, fünf und zehn Jahre alt. Beide lieben deftige Hausmannskost, deshalb muss Oma für sie – so oft es geht – Kassler mit Sauerkraut kochen. Heike Jarchow ist zudem gern in ihrem Garten am Haus zugange, unternimmt mit Ehemann Michael Spaziergänge und sorgt sich um die Mutter auf Usedom.

In wenigen Tagen, in den Winterferien, gönnen sich die Jarchows eine Auszeit: Dann geht es für zehn Tage auf die Kanaren nach Teneriffa. Die Wolgasterin liebt Wasser und schwimmt gerne – deshalb ist sie am liebsten in der Sonne am Strand.

Von Cornelia Meerkatz