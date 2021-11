Heringsdorf

Lachen ist gesund. Und wer lacht, verstreut dabei nicht nur gute Laune und steckt damit seine Mitmenschen an, sondern tut auch was für seinen Körper. Laut Mediziner werden bis zu 300 Muskeln beansprucht – allein 17 davon im Gesicht.

Dass man mit Humor und Witz auch Menschen erreichen kann, mit denen man im normalen Leben vielleicht noch nichts zu tun hatte, dachte sich auch Marie Schwan aus Dessau in Sachsen-Anhalt. Die 22-Jährige Verwaltungsfachangestellte steckt hinter dem Instagram-Account von „Philipp_Amthor_Memes“ und bringt mit ihren Memes Tausende Fans regelmäßig zum Lachen. Zur Erklärung: Ein Meme ist ein Insiderwitz unter Menschen im Internet, der rasend schnell verbreitet wird und so viral geht. Ein Meme ist ein Schnipsel, das den Nutzer des Internets zum Lachen bringt.

Konkret drehen sich ihre Memes regelmäßig um den CDU-Politiker Philipp Amthor, dessen Wahlkreis bekanntlich zum großen Teil in Vorpommern liegt. In dieser Woche weilte die gebürtige Wittenburgerin auf Usedom, um Urlaub zu machen – quasi im Herzen seines Wahlkreises. „Ich war schon sehr häufig hier im Urlaub. Uns gefällt es hier sehr gut – auch in dieser Jahreszeit mag ich den Strand“, sagt sie.

Recherchen über Amthor waren der Anfang

Doch wie kommt eine 22-Jährige darauf, eine Seite über einen bundesweit bekannten CDU-Politiker ins Leben zu rufen? „Meine Motivation dafür war ziemlich unspektakulär. Mitte 2019 bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe mich gefragt, wie ein 24-Jähriger in den Bundestag gewählt werden kann und begann damit, über ihn zu recherchieren“, erklärt sie. Sie las Interviews, schaute sich TV-Shows mit ihm an und so weiter. Amthor war damals mit 24 Jahren der jüngste direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. In vielen Interviews sagte Amthor dabei immer einen bestimmten Satz: „Das Konservative ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers.“ Diese Aussage blieb bei Marie Schwan bis heute hängen.

Der Durchbruch kam mit Jan Böhmermann

Die Erstellung von „Memes“ im Internet ist eigentlich nichts Neues. Manche sind originell witzig, andere werden kopiert und untereinander rumgereicht. „Ich hatte erst überlegt, ob ich dies auf meiner eigenen Facebook-Seite mache, aber ich habe mich für eine völlig neue Seite entschieden, um Privates und die Memes nicht zu vermischen“, sagt sie. Die ersten Likes und Kommentare ließen auch nicht lange auf sich warten. „Den großen Durchbruch hatte ich, als mich Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF Neo Magazin Royale markierte. Da gingen die Zugriffszahlen stark nach oben“, sagt sie. Auch dort war Philipp Amthor mal zu Besuch in der Sendung. Eine Zeit lang gab es kaum ein Morgenmagazin, eine Nachrichtensendung oder ein News-Format, in welchem der Mittzwanziger nicht nach seiner Einstellung zu bestimmten Themen gefragt wurde.

Junge Leute für die Politik begeistern

Mit ihrer Meme-Seite hat Marie Schwan vor allem eines geschafft: junge Leute für Politik zu begeistern. „Humor und Witz sind für manche Themen – auch wenn sie sehr trocken sind – der Türöffner. Für mich hat sich auch eine völlig neue Tür geöffnet, denn durch die Beschäftigung mit all den Themen habe ich mich entschieden, selbst in die Junge Union einzutreten“, erzählt sie. In ihrer Heimat, der Lutherstadt Wittenberg, möchte sie sich nun engagieren. Zum Beispiel, dass sich mehr Ärzte im ländlichen Raum ansiedeln und die Infrastruktur der Stadt verbessert wird. Beispielsweisel die offenbar schlechte Anbindung an die Bundeshauptstadt Berlin.

Pressestellen leisten gute Vorarbeiten für die Memes

Die Inspiration für neue Memes holt sich Marie Schwan oft auf der eigenen Facebook- oder Instagram-Seite von Philipp Amthor. „Seine Assistenten und zuständigen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit leisten in der Hinsicht unheimlich gute Vorarbeit und machen von ihm sehr gute Fotos“, sagt sie und lacht. Dann werden die Bilder in Vorlagen eingefügt und bearbeitet. „Ich freue mich natürlich immer riesig über gutes Feedback. Die einen finden es lustig, andere schimpfen aber auch über die CDU. Die Meinungen sind da sehr verschieden.“

Noch nie persönlich gesprochen

Persönlich haben sich Marie Schwan und der CDU-Politiker noch nie getroffen. Nur auf einer Veranstaltung der Uni in Leipzig sah sie ihn als Zuschauerin. „Es ging um die innere Sicherheit – eines seiner Kernthemen“, so Schwan. Sie würde ihn gerne mal persönlich treffen.

Zwei Gesprächsthemen würden ihr sofort einfallen: Die Legalisierung von Cannabis und Schwangerschaftsabbrüche. Gerade zum letztgenannten Thema gehen beide Vorstellungen offenbar weit auseinander. Amthor wollte an der Gesetzeslage festhalten: Heißt: Ärzte und Kliniken dürfen weiterhin über die Tatsache informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Für weitergehende Informationen müssen sie allerdings auf Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen.

Schwan der Jungen Union beigetreten

Durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Kreisverband der Jungen Union in Wittenberg möchte sie sich gesellschaftlich einbringen. „Ich bin Philipp Amthor dankbar, dass mir dadurch eine neue Tür im Leben geöffnet wurde. Große politische Ämter möchte ich aber nicht bekleiden“, sagt sie. Ihr bereitet es eher eine Freude, wenn durch ihre Instagram-Seite junge Menschen der Politik wieder mehr Aufmerksamkeit schenken und sich unterhalten fühlen.

Kann sich die junge Verwaltungsfachangestellte denn ein politisches Engagement auf Usedom und der Region vorstellen? „Aus der Ferne betrachtet sieht man, dass der Wahlkreis zum Teil deutlich vom rechten Rand unterwandert ist. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen politischen Lösungsansätze dabei hätte, damit sich das Blatt wendet“, sagt sie.

Amthor kann selbst sehr gut über die Bilder lachen

Philipp Amthor selbst kennt auch die Memes-Seite über ihn und weiß die Arbeit zu schätzen. „Ich bekomme regelmäßig die Bilder zugeschickt. Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man über solche Bilder lachen kann. Den Humor darf man nicht an der Garderobe abgeben. Einige Bilder sind richtig witzig“, sagt Amthor auf OZ-Nachfrage.

Schön findet der CDU-Politiker, dass über diese Formate junge Menschen mit politischen Botschaften erreicht werden können. „Das darf natürlich nicht nur Schabernack sein, sondern sollte auch mit Inhalten gefüllt werden“, erklärt er. Lobenswert findet er, dass Marie Schwan durch die Memes der Jungen Union beigetreten ist.

