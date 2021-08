Diese Frau weiß, wo auf Usedom die Kräuter wachsen

Neu Sallenthin

Wenn Sternekoch Andrè Kähler vom „Strandcasino“ Heringsdorf mal wieder für eine neue Kreation auf dem Teller frische Beeren oder Kräuter braucht, ruft er Anna an. Natürlich Anna! So heißt der kleine Laden in Neu Sallenthin, den Anna Kruschewska vor fünf Jahren eröffnet hat. Hier verkauft die 48-Jährige „Die Schätze Usedoms“. So nennt die gebürtige Polin ihre Fruchtaufstriche, Säfte, Sirupe und getrockneten Pilze.

Kräuterfee, Kräutertante – so richtig weiß die in den Masuren aufgewachsene Frau nicht, wie man sie nennen soll. „Sagen Sie doch einfach, dass ich für gesunde Küche stehe. Mir liegt sehr viel daran, dass die Leute den originalen Geschmack erkennen.“ Dafür steht sie morgens zeitig auf, um möglichst in Ruhe auf ihrem Arbeitsplatz zu sein. Der ist in Wald und Wiese und „vor der Haustür“, wie die Benzerin ergänzt.

Sie beliefert regelmäßig Sterneköche und Hotelküchen mit frischen Kräutern. Die Saison beginnt im April, wenn Anna Kruschewska wilden Schnittknoblauch, Waldmeister oder Girsch (bei Gärtnern gefürchtet, von Küchen geliebt) aus dem Wald mitbringt. Im Sommer folgt die Beerenzeit. Mit drei bis vier vollen Eimern frisch gepflückten Blaubeeren kommt sie schon mal zurück – zumeist aus Trassenheide.

Trockene Sommer, Früchte süß

Unterstützt wird sie bei der Suche von ihrer Mutter Barbara. Die Regale in ihrem kleinen Laden sind gut gefüllt. Läuft es nicht gut? „Naja, es gab schon bessere Jahre“, sagt Anna Kruschewska. Im Corona-Lockdown blieben die Anrufe aus den Hotelküchen aus. Abnehmer blieben ihre Stammkunden. „Die wissen inzwischen, dass Früchte und Kräuter in jedem Jahr anders schmecken. Das hängt mit dem Wetter zusammen. Haben wir einen trockenen Sommer, sind Früchte süßer, weil es an Flüssigkeit fehlt. Und seit 2019 waren die Sommer trocken“, sagt die leidenschaftliche Sammlerin.

Das Veredeln von Natürlichem hat sie bereits in ihrer Kindheit ausgelebt. Sie hat in einem Dorf direkt an einer Hauptstraße gelebt. Und sich mit dem Straßenverkauf ein bisschen Geld verdient. „Wir haben sogar Schnecken verkauft.“

Heute meidet sie Hauptstraßen. „Wegen der Belastung sammele ich dort grundsätzlich nicht. Es soll doch so gesund wie möglich sein“, meint Anna, die seit 1999 auf Usedom lebt. Und nach Jobs in der Gastronomie und Einzelhandel 2016 auf „Schatzsuche“ gegangen ist. Vieles, was die Natur zu bieten hat, verarbeitet sie.

Typisch für Usedom seien Sanddorn, Schlehen und Brombeeren. „Ich mache nur das, was mir schmeckt.“ Und da darf es beim Fruchtaufstrich auch mal die Kombination Hagebutte-Bioorange oder roter Holunder sein. Bis Oktober sammelt sie die Früchte, um sie dann einzufrieren und im Winter zu verarbeiten.

Dass sie bei ihrer Leidenschaft auch mal mit Mückenstichen oder einem Zeckenbiss heimkehrt, ist kein Problem. „Das ist normal, das ist Natur“ – und ihr Arbeitsplatz.

Von Henrik Nitzsche