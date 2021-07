Diese Gäste erwartet die Vineta-Bühne auf Usedom im Sommer

Zinnowitz

Usedoms Ruf als fulminante Kulturinsel darf man getrost auch mit der 1997 ins Leben gerufenen Reihe der Sommerkonzerte und -lesungen in Verbindung bringen. Was einst vornehmlich mit musikalischen Events legendärer Ost-Bands losrockte, ist inzwischen eine ebenso bunte wie ausgesprochen anspruchsvolle Reihe mit Liedermachern, Autoren und Kabarettisten. Und das Publikum aus Einheimischen wie Urlaubern nimmt dieses Angebot gern an. Doch 2020 und 2021 war und ist alles anders. Wie es trotzdem geht, darüber sprach OZ mit Martina Krüger, die für die Vorpommersche Landesbühne diese Reihe organisiert.

Die Folge solcher Veranstaltungen wurde 2020 und wird 2021 unter Pandemie-Bedingungen fortgeführt. Den Auftakt in diesem Sommer machten Alexander Scheer, Andreas Dresen & Band mit einem umjubelten Konzert auf der Ostseebühne, die eigentlich den Vineta-Festspielen vorbehalten ist ....

... Und das ist schon eine Besonderheit und Kuriosität zugleich. Viele Künstler, gerade auch Scheer/Dresen, wollten seit jeher auf der Vineta-Bühne spielen. Nun hat es die Band dank Pandemie doch geschafft. Aber unser Argument bleibt: Das Exklusive an den Veranstaltungen hier ist Nähe zwischen Künstler und Publikum. Und die war sowohl in der Blechbüchse als auch im Chapeau Rouge gegeben. Das Chapeau Rouge ist auch in diesem Sommer nicht aufgebaut, und die Blechbüchse hat unter den Corona-Bedingungen eine so geringe Platzkapazität, dass es für unsere Sommergäste, die auch von weither kommen, nicht gelohnt hätte. Um aber die Veranstaltungsreihe fortsetzen zu können, haben wir die Vineta-Bühne auch für diese Veranstaltungen geöffnet, bei denen allerdings unter den jetzigen Bedingungen auch nur 275 Zuschauer dabei sein können. Mit dem Kaiserbädersaal in Heringsdorf und der evangelischen Kirche in Zinnowitz haben wir weitere Veranstaltungsstätten mit einer Platzkapazität von zirka 100 Gästen gefunden.

Wie haben Ihre Sommergäste reagiert?

Da die Sommergäste schon im vergangenen Jahr gebucht waren – allerdings in der Annahme, dass 2021 wieder ein normales Jahr wird – haben wir mit allen geredet. Einige sind immer noch skeptisch, aber sie waren mit den neuen Bedingungen einverstanden. Wobei schon schräge Kombinationen zustande gekommen sind. So spielen der Kabarettist Lothar Bölck und die Dresdner Herkuleskeule auch in der Evangelischen Kirche Zinnowitz. Die Kirchgemeinde ist ja sehr offen, man denke nur an die Gottesdienste auf der Vineta-Bühne.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Gäste eigentlich aus?

Wir achten besonders darauf, solche Gäste zu verpflichten, die nicht so oft in der Region sind. Manche waren, wie Prof. Rainer Mausfeld und Martin Sonneborn, noch nie hier. Und dann sollen es möglichst auch noch Gäste sein, die einen guten Namen haben. 2021 wird es zudem sehr politisch.

Ist das so kurz vor der Bundestagswahl bewusst gesetzt?

Sie spielen auf Platzeck, Dahn und Prof. Mausfeld sowie Sonneborn an. Nein, das hat nichts mit der Bundestagswahl zu tun. Um diese Gäste bemühen wir uns schon seit Jahren. Aber es passt vielleicht ganz gut, gerade jetzt auch Meinungen jenseits des Mainstreams zu hören. Und das werden beileibe keine trockenen Veranstaltungen. Sonneborn ist über die Satire zur Politik gekommen, die ebenso klugen, wie unterhaltsamen Vorträge von Prof. Mausfeld an der Universität Kiel, beispielsweise „Die Angst der Machteliten vor dem Volk“, haben über das Internet Hunderttausende von Zuhörern. Auch Daniela Dahns Bücher sind Bestseller. Matthias Platzeck streitet mit Verve und Chuzpe für eine neue Ostpolitik. Also es verspricht unterhaltsam zu werden. Allerdings sind wir alle gespannt, ob sich auf der Vineta-Bühne ein Dialog mit dem Publikum ergeben wird, denn Distanz zwischen Bühne und Zuschauern ist schon groß.

Im vergangenen Jahr gaben Michael Hatzius und seine Echse hier ihren Einstand ...

... und sie kommen wieder. Und daraus hat sich sogar eine Zusammenarbeit mit der Theaterakademie Vorpommern entwickelt. Im Winter war ein Workshop geplant, der allerdings aus Corona-Gründen verschoben werden musste.

Warum kommen die Künstler, die anderswo längst große Hallen füllen, eigentlich auf die Insel Usedom zur Vorpommerschen Landesbühne?

Weil wir nervig und beharrlich sind. Nein, nein die Künstler kommen gern her, genießen als Zubrot zu ihren Auftritten die Ostsee und fühlen sich wohl, wie Wladimir Kaminer, der seit 2004 in jedem Jahr Ende August kommt. Aber bei manchen Gästen dauert es mitunter auch mal zwei oder drei Jahre, bis ein Termin zustande kommt. Das Programm für 2022 ist so schon so gut wie fertig. Und dann wird auch wieder Keimzeit dabei sein.

Von Steffen Adler