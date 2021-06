Greifswald

Wirklich damit gerechnet hatte wohl keiner mehr. Nach den Absagen 2020 war in den meisten Köpfen schon klar, dass auch 2021 weder das Drachenbootfest noch der Greifswalder Citylauf stattfinden können. Wobei es bei dem Laufevent, dass jedes Jahr tausende Läufer und Zuschauer anlockt, offiziell nur verschoben wurde. Nun stehen die Signale jedoch auf Sport Frei.

Die beiden zuständigen Leiter des Hochschulsports Greifswald haben bestätigt: ja, es wird noch in diesem Jahr ein Drachenbootfest und auch den Citylauf geben. Auch wenn Bernd Grommelt (Kanu) und Pierre Kopelmann (Leichtathletik) betonen, dass alles nur unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Pandemie das zulässt und keine Verordnungen und neuen Gesetze einen Strich durch die Rechnung machen.

Drachenboot light mit Anmeldebegrenzung

Die größte Überraschung zuerst. Bereits am 14. August wird das Drachenbootfest in einer deutlich abgespeckten Version stattfinden. Was Bernd Grommelt klarstellt ist: „Das Drachenbootfest wird nicht das ganze Wochenende gehen. Stattdessen planen wir einen Wettkampftag, eine Regatta.“ Auch wenn den meisten das Spalierlaufen zwischen den zahllosen Zelten der vielen Teams fehlen wird, muss an die Pamdemie gedacht werden. Nach aktuellen Auflagen für den Sport, die bei Außenveranstaltungen 600 Gästen zulassen, wären beim Drachenboot sogar zu viele Sportler am Wettkampf beteiligt. Deswegen gibt es die klare Regel: Maximal 25 Teams, wer zuerst kommt, malt zuerst.

Gefahren werden sollen dann die üblichen Strecken in den Kategorien Mixed, Open und Ladys. Sobald sich mindestens drei Teams für eine Kategorie anmelden, findet auch ein Wettrennen statt. Eine große Feier am Samstag wird es nicht geben, Essen vom Grill und Getränke schon. Am Ende hängt noch viel von der Absprache mit dem Gesundheitsamt ab, erklärt Grommelt. Das Hygienekonzept stehe noch nicht final. Die angemeldeten Teams würden separat informiert werden, so Grommelt. Feste Trainings wie sonst können wegen der kurzen Zeit nicht angeboten werden, die Teams müssen bei Bedarf Kontakt zur HSG aufnehmen.

Auch der Tag ist nicht zufällig gewählt. „Am 14. August findet eigentlich das Drachenboot Festival in Schwerin statt, das dieses Jahr aber ausfällt. Wir hoffen, dass sich einige den Tag geblockt haben und stattdessen nach Greifswald kommen.“ Und falls doch wieder alles anders kommt durch die Pandemie? Grommelt beruhigt: Das Startgeld würde man in dem Fall erstatten.

Citylauf mit neuer Strecke und alten Zielen

Auf viel Zulauf hofft auch Pierre Kopelmann. Der Greifswalder Citylauf steht vor ähnlichen Herausforderungen wie das Drachenbootfest, hofft aber durch den späteren Termin auf weitere Lockerungen. Am 25. September sollen dann so viele Läufer wie möglich an den Start auf dem Greifswalder Markt gehen können. „Kontaktnachverfolgung der Teilnehmer ist kein Problem. Durch unseren Austragungsort können wir die Gäste schwer kontrollieren.“ Eines von vielen Problemen und Fragen, die die Läufer noch klären müssen. Neben dem Datum, übrigens einen Tag vor der Landtags- und Bundestagswahl, steht noch nicht viel fest.

Die Route muss geändert werden. Die Bauarbeiten am Hansering lassen es nicht zu, dort einen Wettkampf auszuführen. Sie solle der bekannten Strecke aber ähneln, verspricht Kopelmann. Auch hier laufen noch Absprachen mit dem Gesundheitsamt. Sollten alle Stränge reißen, gebe es eine ganz andere Alternative.

Allerdings hoffen auch bei diesem Großevent, dass Corona keinen Strich mehr durch die Rechnung macht. Trotzdem lassen die Organisatoren Vorsicht walten. Die Startgebühren werden erst eingezogen, wenn wirklich klar ist, dass am 25. September gelaufen wird.

Von Philipp Schulz