Diese Insulanerin wird Modellmanagerin für Usedom und Wolgast

Koserow

Die Stelle der Projektleitung Modellregion ist besetzt. Aus einer Vielfalt an Bewerbungen aus der Region und ganz Deutschland hat sich Anne Sturzwage in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt. Rund ein Drittel aller Bewerbungen kam von der Insel Usedom.

Wie die Usedom Tourismus GmbH mitteilte, bringt die gebürtige Wolgasterin durch ihre langjährige Tätigkeit als Marketing Director der Seetel Hotel GmbH & Co. Betriebs-KG und ihre Kenntnisse der touristischen Strukturen sehr gute Voraussetzungen für die Position mit. In den kommenden zwei Jahren liegt das Umsetzungsmanagement der geplanten Vorhaben in ihrer Verantwortung. Gleichzeitig wird Anne Sturzwage als Projektleiterin die Kommunikation zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und den Projektpartnern als Schnittstelle koordinieren.

Anne Sturzwage leitete bislang das Marketing in der Seetel-Gruppe. Quelle: Hannes Ewert

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft (BA) an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und einem Master an der Hochschule Wismar war Anne Sturzwage zunächst bei der Landesbank Berlin AG tätig. Von 2006 bis 2012 verantwortete sie als Associate Director das Produkt Management und Marketing und war von 2012 bis 2014 als Abteilungsdirektorin im Wertpapierkundengeschäft tätig. Seit 2014 arbeitete die heute 37-Jährige als Marketing Director bei der Seetel Hotel GmbH & Co. Betriebs-KG und war für die Steuerung der imagewirksamen Marketing-, Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen für die Seetelhotels zuständig. Als gebürtige Wolgasterin und durch ihre langjährige Tätigkeit für die Seetelhotels ist sie mit der Insel Usedom und mit deren touristischen Strukturen vertraut und bestens auf der Insel vernetzt.

„Wir freuen uns, mit Anne Sturzwage eine kompetente Projektmanagerin für das Vorhaben Modellregion gefunden zu haben,“ äußert sich Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH, zufrieden. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Anne Sturzwage sich schnell in den verantwortungsvollen neuen Aufgabenbereich einarbeiten und das Projekt erfolgreich umsetzen wird.“

Ganzheitlicher Blickauf die Insel Usedom

Auch Anne Sturzwage zeigt sich glücklich: „Nachdem ich viele Jahre sehr gerne für die größte Hotelgruppe der Insel gearbeitet habe, bin ich nun gespannt auf die neue berufliche Herausforderung. Die Aufgabe reizt mich, weil sie einen ganzheitlichen Blick auf die Insel mit sich bringt und die Umsetzung des Projekts viel Positives für Gäste und Einwohner gleichermaßen bewirken kann. Ich freue mich sehr, meine Heimat auf diesem zukunftsweisenden Weg begleiten zu dürfen.“

Seit Anfang des Jahres gehört die Insel Usedom zu fünf Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, die vom Land zur Modellregion auserkoren wurden. In den Gebieten sollen neue touristische Ansätze erprobt werden. Dazu gehört unter anderem, dass es für die Urlauber in Zukunft keine klassische Kurkarte mehr geben soll, sondern eine Gästekarte, die inselweit Gültigkeit besitzt. Außerdem soll der öffentliche Personennahverkehr als langfristiges Projekt überarbeitet werden. Der Ansatz soll sein, dass Einheimische und Urlauber mit ihrer Jahreskurkarte bzw. Gästekarte die Angebote des ÖPNV kostenfrei nutzen können. In anderen Regionen Deutschland sind solche Methoden bereits gängige Praxis.

Ein guter Schritt für die ganze Insel

Ihr ehemaliger Chef Rolf Seelige-Steinhoff bedauert zum Einen ihren Weggang von seinem Unternehmen, auf der anderen Seite freut er sich für sie, denn die neue Aufgabe ist sehr spannend und herausfordernd. „Sieben Jahre war sie bei uns. Sie ist eine tolle Frau, passte wunderbar in unser Familienunternehmen und die Anstellung für sie als Modellmangerin ist ein guter Schritt für die gesamte Insel", sagt er.

Gewinnen eine Kennerin der politischen Zusammenhänge

Auch Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in der Region, begrüßt die Entscheidung. „Mit Anne Sturzwaage gewinnen wir eine Kennerin der politischen Zusammenhänge auf der Insel, eine Netzwerkerin mit profunden Kenntnissen in Sachen Tourismus und mit der Sensibilität für unsere 27 Gemeinden und der 4 Ämter auf der Insel, die mit ihrer Art emphatisch und durchsetzungsstark gleichsam zielorientiert unterwegs ist. Denn die Zeit wird knapp für dieses Paket an Aufgaben. Eine Einarbeitungszeit fällt da aus."

Von Hannes Ewert