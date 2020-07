Diese Jungen und Mädchen sind die Strandforscher von Karlshagen

Karlshagen

17 Urlaubskinder aus Karlshagen dürfen sich seit dieser Woche Strandforscher nennen. Am Mittwoch bekamen sie am Strand des Ostseebades Wissenswertes über die hiesige Flora und Fauna vermittelt und mussten auch viele Fragen beantworten. Christina Hoba (r.) vom Eigenbetrieb erklärte beispielsweise warum es die Dünen gibt, welche Pflanzen diese zusammenhalten, dass die Insel Usedom mit ihrem Eieruhrsandfeinem, durchgängigen Strandsand die zweitgrößte Insel nach Rügen ist. Die Jungen und Mädchen erfuhren, wie man Rettungsschwimmer werden kann und wurden auf die Gefahren beim Bernstein sammeln aufgeklärt. Dann ging es an den Strand und mit dem Kescher auf „Beutefang“ in der Ostsee. Quallen wurden keine gefangen aber einige Glasgarnelen und sogar kleine Fische. Leider aber auch Unrat wie Zigarettenkippen oder Plastikreste die unachtsam weggeworfen wurden. Zum Abschluss wurde gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern ein Familienrätsel gelöst.

Von Rainer Decke