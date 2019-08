Stralsund

Bärlauchpüree? Rinderrouladen und Schmorkohl? Bier von der Insel Rügen? Sanddorn? Egal, wonach Ihnen der Gaumen steht: In Vorpommern werden Sie fündig. Die Köche hier verstehen zumeist ihr Handwerk. Sechs von ihnen stellen wir hier vor – als Appetit-Häppchen.

Vom Bolzplatz an den Herd: Pierre Nippkow in Dierhagen

Pierre Nippkow kocht in der Ostsee-Lounge im Strandhotel Fischland. Quelle: Dietmar Lilienthal

Bis Pierre Nippkow seine eigenen Gerichte selbst richtig gut schmecken, dauert es meist ein Weilchen. Der Sternekoch in der Ostsee-Lounge im Strandhotel Fischland testet seine Kreationen erst einmal beim Personal. „Da darf dann jeder seinen Senf dazu gegen“, sagt er. Dann tüftelt er solange mit Kräutern und Gewürzen, bis er die Gerichte auch den Gästen auftischen möchte. Das macht er so gut, dass er im November 2013 einen Michelin-Stern erhielt.

1983 wurde Pierre Nippkow in Röbel geboren, im Jahr vor der Jahrtausendwende beendete er seine Schullaufbahn in Rostock und begann eine Ausbildung zum Koch im Hotel Sonne. Damals hatte er eigentlich nur Fußball im Kopf. Nach dem Grundwehrdienst bei der Marine begann seine berufliche Karriere auf Usedom – im Restaurant Bernstein im Strandhotel Ostseeblick in Heringsdorf. Nach verschiedenen Weiterbildungen und beruflichen Stationen, unter anderem in Hamburg und Binz, übernahm er die Ostsee-Lounge in Dierhagen.

Inspirationen für neue Gerichte holt sich Pierre Nippkow aus der Natur, wenn die Pilze aus dem Boden schießen, ist klar, was als Zutat auf den Teller kommt. Er verarbeitet vornehmlich regionale Zutaten.

„Kochen, was es in Greifswald noch nicht gab“: Tom und Stefanie Heinrich

Tom und Stefanie Heinrich betreiben gemeinsam die Restaurants "Goldmarie" und "Tischlerei" in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Tom Heinrichs Erfolgsrezept? „Ich koche nur, was ich selbst essen würde und habe dabei die Freiheit, wild zu kombinieren“, sagt der 44-Jährige. Mit seiner Frau Stefanie Heinrich betreibt er in Greifswald die Restaurants „Goldmarie“ in der Fischstraße und „Tischlerei“ in der Salinenstraße. Neben festen Klassikern wie Burger und Schnitzel in der „Goldmarie“ wechseln die Karten häufig.

Eis und Brot, Bärlauchpüree und Pesto, Soßen und Brühen kommen aus eigener Produktion. Fertigware ist hier tabu. Gerichte wie der mit Zwiebelkuchen servierte, in Holunder eingelegte Lachs stehen für Kreativität. Die Blüten bleiben übrig, wenn Tom Heinrich daraus eigenen Sirup herstellt.

„Wir wollen die Produkte optimal nutzen. Ich will kochen, was es vorher nicht in Greifswald gab.“ Vier feste Mitarbeiter arbeiten je in den Restaurants. Der gebürtige Greifswalder sammelte Erfahrungen in westdeutschen und amerikanischen Küchen, ehe er zurückkehrte. Nach einer Station im Gutshaus Stolpe und drei Jahren als Angestellter übernahm er 2009 die „Tischlerei“, die „Goldmarie“ öffnete 2013.

Echt hanseatisch: René Requardt in Stralsund

René Requardt ist Chef de Cuisine im Restaurant "Zum Scheele" in Stralsund. Quelle: Dirk & Anja Poxdoerfer

Wenn René Requardt als Chef de Cuisine im Restaurant „Zum Scheele“ den Kochlöffel schwingt, dann muss es „nicht immer aufregend und exotisch sein“, wie der 30-Jährige erklärt.

Sein Rezept im wörtlichen Sinne: „Die kulinarischen Wurzeln dieser Region unter saisonalen Einflüssen mit ein wenig Raffinesse ergänzt, sind ganz entscheidend. So gibt es viele Gerichte mit Varianten vom Hering, Kartoffeln, Kohl, Rüben und selbstverständlich Sanddorn. Das ist ehrlich hanseatisch und wird von unseren Gästen geschätzt.“

Und nicht nur von den Gästen, auch René Requardt, der seit drei Jahren Küchenchef ist, erklärt, dass Rinderrouladen und Schmorkohl bei ihm immer gehen, „auch im Sommer“, sagt er mit einem Lachen.

Dass er „eine Schwäche“ für Regionales und Hausgemachtes habe, sei seiner Großmutter zu verdanken. „Sie hat mich wesentlich beeinflusst und meine Leidenschaft für das Kochen früh geweckt“, sagt der auf dem Lande in Vorpommern Aufgewachsene. Er lege Wert auf saisonale und regionale Zutaten, wie etwa Fisch, der nur wenige Kilometer entfernt im Bodden oder in der Ostsee gefangen wird. Rind- und Wildfleisch stammen von der Insel Rügen und „Obst und Gemüse beziehen wir von Bauern aus dem nahen Umkreis Stralsunds“.

Für die Gäste bereitet er mit seinem 15-köpfigen Team am liebsten Suppen und Marinaden zu Fleisch und Fisch vor.

Die Region auf der Speisekarte: Robert Schindler in Binz

Robert Schindler (vorn) setzt in seiner Küche im Rugard´s Fine Dining auf Anbieter aus der Region. Quelle: Christine Zillmer

„Unser Haus vertritt die regionale Esskultur“, sagt Robert Schindler, Küchenchef im Rugard´s Fine Dining Binz. Dafür setzt er auch auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauernhof Kliewe auf Rügen und dem Gut Darß. „An die Saison angepasst, aber auch viele Kräuter beeinflussen die Küche hier maßgeblich“, so Schindler.

Doch auch wenn Regionalität und Saison stets berücksichtigt werden und das Haus auf Produkte und Lieferanten vor Ort setzt, soll das der Kreativität keine Grenzen setzen. „Man kann die Karte trotzdem weltoffen gestalten und Gerichte modern interpretieren“, meint der Chef am Herd. Spezielle Menüs werden dann auch gerne mit den Produkten der Inselbrauerei ergänzt. „Die Resonanz der Gäste darauf, ist durchweg positiv“, sagt Robert Schindler.

Zitrusfrüchte geben der derzeitigen Sommerkarte eine leichte Note. Ostseelachs mit marinierten Gartengurken, fermentierten Zitronen und Sanddorn geben dem Sommer im Rugard´s Fine Dining den Geschmack, wenn dann noch Foersters Gin ins Spiel kommt. Viel Zeit investiert das Team, um in der Region nach den besten Produkten und Zutaten zu suchen. „Sich dabei stets selbst neu erfinden zu dürfen, macht Spaß. Deshalb mache ich diesen Job“, betont Schindler.

Essen nach Jahreszeiten: Alexander Wegner in Kaschow bei Grimmen

Alexander Wegner hat sich als Koch schon vielen Herausforderungen gestellt. Jetzt gastronomischer Leiter im „Landgasthof Frettwurst“, der zum Golfpark Strelasund in Kaschow gehört. Quelle: Carolin Riemer

Es gibt kaum eine Küstenregion an der Ostsee, in der Alexander Wegner noch nicht gekocht hat. Der 41-Jährige arbeitete beispielsweise als Küchenchef in Binz, hob das Restaurant „Ostseeperle“ in Glowe auf Rügen aus der Wiege und bezeichnet es noch heute liebevoll als sein „Baby“. Er stand aber auch beim Treffen der Spitzenköche des Usedomer „Gran Schlemm“ an den Kochtöpfen im weißen Ostseesand.

Nun arbeitet der gebürtige Neubrandenburger seit einem Jahr als gastronomischer Leiter im „Landgasthof Frettwurst“, der zum Golfpark Strelasund in Kaschow gehört. Durch die vielen beruflichen Veränderungen bringt der Koch Erfahrung mit und weiß genau, womit der Landgasthof bei seinen Gästen punkten kann. „Unser Wild stammt aus der Region und wird von unserem Senior-Chef gejagt, wir arbeiten mit einheimischen Fischern zusammen, unsere Kartoffeln stammen von einem Acker in Grimmen. Kurz: Wir legen großen Wert auf eine regionale Küche und nachhaltige Arbeit.“

Die Speisekarte im traditionsreichen Landgasthof werde stets an die Jahreszeiten angepasst. Eine aufwendige Arbeit. Aktuell stehen Pfifferlinge hoch im Kurs und werden von der Kohl- und Kürbissaison abgelöst. Selbst isst der Koch übrigens Schnitzel und Zanderfilet am liebsten.

Schlemmen mit Aussicht: Matthias Knaak und Daniel Lübcke in Wolgast

Die beiden Köche Matthias Knaack (l.) und Daniel Lübcke vom „Fischmarkt 3“ in Wolgast. Quelle: Hannes Ewert

Matthias Knaak hat es täglich nicht weit zur Arbeit. Auf der einen Seite der Amazonenbrücke in Wolgast wohnt er, auf der anderen arbeitet er. „Es ist schon schön hier“, sagt der Küchenchef vom „Fischmarkt 3“ in Wolgast und blickt auf den Peenestrom. Sein Kollege und Stellvertreter Daniel Lübcke nickt zustimmend. „Die Gäste geben bei der Bestellung immer an, dass sie möglichst in der ersten Reihe sitzen möchten“, sagt er. Und der Blick lohnt sich: Vor der Terrasse sind die Segelboote im Hafen zu sehen, ab und zu kommen Radler vorbei. Abseits des Usedomer Trubels finden die Gäste hier viel Ruhe. Und auf der Speisekarte kommt die Küche mit regionalen Sachen um die Ecke. „Wir haben unter anderem Fleisch und Fisch aus der Region. Das mögen die Gäste“, sagt er. Aber auch ein Burger darf es mal sein.

Vor sieben Jahren wurde aus dem leer stehenden Backsteinhaus ein schickes Restaurant – nach den Vorgaben des Denkmalschutzes wurde sorgfältig gearbeitet. Und im Sommer gibt es immer ein kleines Highlight im Außenbereich: hausgemachten gebeizten Lachs und Rippchen aus dem Räucherofen.

Von Timo Richter, Christopher Gottschalk, Miriam Weber, Wenke Büssow-Krämer, Carolin Riemer, Hannes Ewert und Thomas Pult