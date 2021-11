Diese Krankheiten grassieren gerade in den Usedomer Kindertagesstätten

Zinnowitz/Wolgast

Herbstzeit ist Erkältungszeit. Doch in diesem Jahr hat besonders eine Altersgruppe darunter zu leiden – die Kinder. Gerade die Jungen und Mädchen in den Kindertagesstätten sind in diesem Winter häufiger krank als in den Jahren zuvor. Kaum ist eine Woche rum und man bringt die Liebsten wieder zu ihren Gleichgesinnten, bahnt sich der nächste Schnupfen an. Ein Kreislauf – viele Eltern sind derzeit mit ihren Kindern zu Hause.

Nur ein Drittel aller Kinder in der Kita

„Vor etwas mehr als zwei Wochen hatten wir nur 15 statt unserer 51 Kinder in der Einrichtung. Alle anderen waren krank zu Hause“, berichtet Weike Klingbeil, Leiterin der Kita Arche Noah in Wolgast. Ob Mittelohrentzündung, Durchfall oder die Klassiker Husten, Schnupfen und Fieber – in diesem Herbst seien besonders viele Kinder betroffen. „Die Herausforderung ist ja, dass die Kinder mit leichten Symptomen wie Husten oder Schnupfen in der Kita abgegeben werden dürfen. Und im Laufe des Tages haben die Kinder untereinander beim Spielen oder beim Essen regen Kontakt zueinander. Und ganz schnell bekommen andere Kinder auch die Symptome und müssen zu Hause bleiben“, erklärt sie.

Die Mitarbeiter der Kindertagesstätte achten vermehrt darauf, dass sich die Kinder noch regelmäßiger die Hände mit Seife waschen und das Flächen und Gegenstände desinfiziert werden. Auch benutzte Taschentücher werden nach dem Gebrauch sofort entsorgt. „Wir sprechen die Eltern aber auch konsequent darauf an, dass es ihrem Kind nicht gut geht. In solchen Fällen sollten die Kinder erst wieder zu uns kommen, wenn sie wirklich gesund sind“, erklärt sie. Weike Klingbeil hat auch eine Erklärung dafür, warum derzeit so viele Kinder erkrankt sind. „Aufgrund des Corona-Lockdowns, der Maskenpflicht, der ständigen Desinfektion und der Abstand-Regelungen zwischen den Menschen wurde das Immunsystem sehr runtergefahren. Dafür sind sie jetzt anfälliger für alle Krankheiten“, erklärt sie.

RS-Virus, Norovirus und Hand-Mund-Fuß in Heringsdorf

In der Kita „Ostseeknirpse“ in Heringsdorf sieht die Situation ähnlich aus. „Die Krankheitswelle hält jetzt schon fünf Wochen bei uns an. Normalerweise haben wir solche Krankheitswellen zu Beginn des Jahres und dann auch nur für zwei Wochen“, erklärt Leiterin Ricarda Knötzel. In ihrer Einrichtung sind teilweise die Hälfte der 85 Kinder nicht da und kurieren sich zu Hause aus. Zu den Krankheiten zählt unter anderem die akut hochgradig ansteckende Hand-Mund-Fuß- Infektionskrankheit. Sie hat besonders in den Sommer- und Herbstmonaten ihre Hochsaison und befällt vorwiegend Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Zu erkennen ist diese Krankheit daran, dass die Kinder im Gesicht, an der Hand sowie am Fuß rote Bläschen bekommen, die sich mit Wasser füllen. „Wir hatten aber auch schon die Windpocken, den RS-Virus und die ’normalen’ Krankheiten wie Husten und Schnupfen“, erklärt sie. Überwiegend ist davon der Krippenbereich betroffen. Durch den RS-Virus, welcher in diesem Jahr besonders viele Kinder betroffen hat, sind die Jungen und Mädchen teilweise drei Wochen nicht in der Kindertagesstätte. „Auch der hochansteckende Norovirus, welcher unter anderem Erbrechen und Durchfall auslöst, wurde schon unter den Kindern diagnostiziert“, sagt sie. Knötzel vermutet auch, dass die derzeitige Ansteckungswelle mit den monatelangen Corona-Schutzmaßnahmen im Zusammenhang steht. „Eine Zeit lang konnten sich die Kinder ja nirgends anstecken, da sie von allen Seiten geschützt wurden. Dafür sind sie jetzt umso anfälliger.“

Nur zwei von zwölf Kindern vor Ort

In der Kindertagesstätte des CJD in Zinnowitz sprechen die Erzieherinnen die Eltern gezielt drauf an, wenn es ihrem Kind nicht gut geht und bitten diese, es zu Hause zu lassen. „Das Problem ist oft, dass die Eltern arbeiten müssen“, erklärt Leiterin Ariane Könze. Aber darauf könne nicht immer Rücksicht genommen werden. „Ein krankes Kind kann mehrere andere gesunde Kinder anstecken. Im Elternrat haben wir das Thema schon angesprochen“, sagt sie.

In der vergangenen Woche waren an einem Tag gerade mal zwei von zwölf möglichen Kindern in der Krippe. „In diesem Jahr sind die Häufungen der Krankheiten wirklich extrem. Das ist aber nicht verwunderlich, denn durch den Corona-Lockdown hatten die Jungen und Mädchen weniger Kontakt zu anderen Kindern und bauten keine Abwehrstoffe auf“, so Könze.

Kita musste aufgrund kranker Erzieherinnen schließen

Problematisch wird es, wenn das Personal auch noch durch die Kinder angesteckt wird. „In unserer Außenstelle in Trassenheide mussten wir die Einrichtung für zwei Tage schließen, da kein Personal mehr vorhanden war. Die Kollegen haben zwar durch ihre jahrelange Tätigkeit ein starkes Immunsystem, aber irgendwann geht es auch dort nicht mehr“, erklärt sie.

Sprunghafter Anstieg von Krankheiten im Klinikum

Im Greifswalder Uniklinikum landen aus der gesamten Region immer wieder Kinder mit Erkrankungen aller Art. Im Jahr 2020 gab es keinen nachweisbaren RS-Virus unter Kindern. Wie Kliniksprecher Christian Arns auf Nachfrage erklärt, gab es in diesem Jahr einen sprunghaften Anstieg der Infektionen. Zu den Hauptgründen zählt unter anderem die Lockerung der Corona-Kontaktregeln. Seit Anfang Oktober landen in der Klinik immer wieder Kinder mit entsprechenden Symptomen. Teilweise müssen sie mehrere Tage dort bleiben, bis sie wieder gesund sind.

Von Hannes Ewert