Diese Laufmützen umrundeten hintereinander das Usedomer Achterwasser

Zinnowitz

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie sind derzeit alle offiziellen Laufveranstaltungen deutschlandweit abgesagt worden. Auch die monatlichen Treffs der „Usedomer Laufmützen“ zugunsten des Kinder- und Jugendhospizdienstes „Leuchtturm“ in Greifswald fallen dem Virus zum Opfer. Da die Läufer in den neongrünen Shirts aber nicht untätig auf der Couch sitzen bleiben wollen, dachten sie sich etwas ganz Besonderes aus. „Gemeinsam dürfen wir derzeit nicht laufen. Aber als Staffel sollte es ja kein Problem“, sagt Christina Kämmerer, die die Läufe seit Dezember 2014 organisiert. Bislang kamen mehr als 67 000 Euro zusammen.

Vorbereitungen mit dem Taschenrechner und Google-Maps

Minutiös wurden die Staffelübergaben vorher geplant. „Die Strecken steckte ich mit Google-Maps ab. Jeder soll in seinem Heimatgebiet laufen, damit er von dort auch wieder nach Hause kommt. Die Teilnehmer gaben mir ihre Zeit pro Kilometer und ich rechnete aus, wann wir wieder da sind“, erklärt sie.

Sonntagmorgen ging begann die Tour an der Wolgaster Brücke

Los ging die 135 Kilometer lange Tour am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr an der Wolgaster Brücke. Ziel war es, um 17.41 Uhr wieder in Wolgast zu sein –sofern sich jeder an seine vorgegebene Zeit hält. Im Uhrzeigersinn liefen die Läufer ihre Strecken um das Achterwasser.

Ziel pünktlich auf die Minute erreicht

„Nach 11 Stunden mit 17 Etappen haben wir die Runde um das Achterwasser geschafft und das Ziel auf der Wolgaster Brücke planmäßig um 17:41 und erreicht. Das ist sensationell! Ich bin glücklich und dankbar. Wir hatten auf tollen Strecken 20 gut-gelaunte Läufer, Sonnenschein über der Lieblingsinsel und einen großartigen Fahrradbegleiter Rossi“, so Christina Kämmerer.

Von Hannes Ewert