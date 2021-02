Diese Männer machen Usedoms Winterstraßen wieder schwarz

Zempin

In den Sommermonaten sind 30 Kilometer pro Stunde leider oft die Höchstgeschwindigkeit, wenn sich Einheimische, Berufspendler und Urlauber über die vollen Bundesstraßen der Insel schlängeln. Für Straßenwärter Phillip Schmidt war in der Nacht zu Dienstag auch Tempo 30 die Höchstgeschwindigkeit auf seinem Weg über die Insel. Der 30-Jährige gehört nämlich zu den Straßenwärtern, die die Straßen vom Schnee befreien. Die OZ begleitete ihn bei der Arbeit.

Zehn Fahrzeuge für die Straßenmeisterei im Einsatz

Es ist kurz vor 3 Uhr, Schmidt und seine Kollegen beladen die großen Winterdienstfahrzeuge in der Zempiner Waldstraße. Dichtes Schneetreiben herrscht auf der Insel. Eine Mischung aus Salz und Lauge soll dafür sorgen, dass der Schnee auf der Straße schmilzt. Rund sechs Tonnen Salz hat er im Gepäck. Vier eigene und sechs Fahrzeuge von Fremdfirmen sind für die Straßenmeisterei im Einsatz, um die Strecken zu räumen. Im Fokus stehen vor allem die Bundes- Landes- und Kreisstraßen. „Heute haben wir mal richtig Schnee. Das ist was Besonderes“, sagt Schmidt. Seine Tour führt von Zempin in Richtung Inselsüden, über die Kaiserbäder nach Zirchow und zurück. 25 Gramm Salz pro Quadratmeter streut er auf die Straße. „Ich kann bis zu 40 Gramm streuen“, betont er. Aber diese seien nur für die Ausnahmefälle nötig. Normalerweise reichen 10 bis 15 Gramm pro Quadratmeter aus, damit die Fahrbahn bei Glätte abgestumpft werden kann.

Der erste richtige Wintereinsatz seit vielen Jahren

Der Insulaner, der eigentlich aus der Nähe von Teterow stammt, wohnt und arbeitet seit 2012 auf Usedom. Solche Einsätze wie in der Nacht zu Dienstag sind auch für ihn selten. „In den vergangenen Jahren waren die Winter auf der Insel recht harmlos – zumindest was den Schnee angeht“, erzählt er. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei fast rund um die Uhr, um die Straßen frei zu halten. Nur zwischen Mitternacht und etwa 3 Uhr ist Pause –es ist ja auch kaum jemand unterwegs. „Es kommt immer auf die Wetterlage an. Manchmal dreht auch der Wind und dann heißt es, dass wir zur Frühschicht müssen.“

Der Mittelstreifen muss frei bleiben

Kurz vor Ückeritz kommt ihm ein Räumfahrzeug der Firma Gassmann aus Bansin entgegen. „Wir fahren jetzt schräg versetzt hintereinander unsere Tour. Wichtig ist, dass auch die Mittelspur frei wird. Nichts wäre schlimmer, als wenn die Mittelspur irgendwann vereist und dort Fahrzeuge wegrutschen“, erklärt er.

„Wir sind froh, dass kein Wind wehte“

Gegen 3.30 Uhr kommen ihm auf seiner Tour nur vereinzelt Autos entgegen. Mal ein Lieferant für Bäckereien oder auch Berufstätige, die zur Arbeit müssen. Auf der anderen Seite hätte es aber auch Vorteile, wenn mehr Menschen unterwegs sind. „Das gestreute Salz entfaltet erst so richtig seine Wirkung, wenn viele Autos darübergefahren sind. Dann wird es matschig und nass und man kann es besser räumen. Im Idealfall geht der Schnee so schnell in Wasser über“, sagt er. In der Nacht zu Dienstag war der Schnee durch die tiefen Temperaturen fast pulverartig. „Wir können froh sein, dass der Wind nachgelassen hat, denn sonst hätten wir noch Verwehungen gehabt“, erklärt er.

Mit wenigen Knopfdrücken die Straße beräumen

In seinem Fahrzeug kann Phillip Schmidt mit wenigen Knopfdrücken Streuintensität, den Druck des Schiebeschildes auf die Straße und die Ausrichtung seines Drehtellers bestimmen. Sein Schiebeschild stellte er auf „schwimmend“ ein. Heißt also, dass es sich den Straßenverhältnissen anpasst. „Man kann es auch richtig auf die Straße pressen, wenn sich zum Beispiel ein gefrorener Eis- und Schneepanzer gebildet hat“, sagt er.

Autos überholen den Winterdienst bei schneebedeckter Straße

Auf der Rücktour von Zirchow nach Zempin setzt gegen fünf Uhr der leichte Berufsverkehr ein. In seinem Rückspiegel werden die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge immer großer. Zahlreiche Scheinwerfer sieht er im Rückspiegel. „Was ich nicht verstehen kann, dass manche drängeln, von hinten noch mehrere Fahrzeuge überholen und dann vor uns einscheren. Es gab schon Fälle, da sind die Autofahrer vor uns im Graben gelandet, weil sie unbedingt auf schneeglatter Strecke überholen mussten“, erklärt er. In der Hinsicht wünscht er sich mehr Respekt vor der Arbeit der Straßenwärter. „Das ist auch im Sommer so, wenn wir nahe an der Straße arbeiten. Wir wären froh, wenn die Autofahrer an uns etwas langsamer vorbeifahren würden.“

Eine Szene, die kein Winterdienst gerne sieht: Autos überholen die Einsatzfahrzeuge bei dichtem Schneetreiben. Quelle: Hannes Ewert

4,4 Tonnen Salz in einer Tour verbraucht

Gegen 5.15 Uhr rollt Schmidt zum ersten Mal in der Nacht in Zempin auf den Hof, um Salz und Lauge nachzuladen. Rund viereinhalb Tonnen hat er binnen zwei Stunden auf den Straßen verteilt. Laut Ulf Wittek von der Straßenmeisterei Zempin wurden seit Montagabend 18 Uhr bis Dienstagmittag knapp 90 Tonnen Salz auf die Straßen gestreut. Die Einsatzfahrzeuge waren 1265 Kilometer unterwegs. Hinzu kommen die Firmen, die in den Orten für saubere Straßen und Gehwege sorgen.

90 Tonnen Salz wurden von Montagabend bis Dienstagmittag verbraucht. Quelle: Hannes Ewert

Rodelspaß mit der Tochter nach Feierabend

12 Uhr ist bei Phillip Schmidt Feierabend. Und dann? „Ich schlafe eine Runde, hole dann meine zweijährige Tochter aus der Kita ab und gehe mit ihr rodeln. Dann genießen wir die gute Seite des Winters“, sagt er. Den Schlitten dafür bekam er übrigens von einem Winterdienst-Kollegen.

Am Abend wird Phillip Schmidt gegen 20.30 Uhr im Bett verschwinden, um kurz vor 2 Uhr wieder aufzustehen. „Der Job beim Winterdienst ist dahingehend fordernd, weil man sich so unheimlich konzentrieren muss. In der Nacht hat man noch relativ freie Fahrt, aber später kommt der Berufsverkehr hinzu. Dann wird es eng auf den Straßen.“

Von Hannes Ewert