Diese Männer wollen mit dem Rad von Zinnowitz bis zum Brocken fahren 

Zinnowitz

Seit Wochen dreht sich bei Ronny Dick aus Zinnowitz Vieles nur um ein großes sportliches Ereignis. Am 24. Juli nimmt der Triathlet aus dem Ostseebad mit acht weiteren Männern der Region die Strecke von Zinnowitz bis zur Spitze des Brockens in Angriff – mit dem Fahrrad! 470 Kilometer Strecke und 1141 Höhenmeter wollen die Freizeitsportler in 24 Stunden bewältigen. Und sie tun das für einen guten Zweck: Im Vorfeld sammeln sie Geld von Unternehmern und Privatpersonen von der Insel Usedom, das nach der Tour an den Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ in Greifswald sowie den Grundschulförderverein in Zinnowitz übergeben werden soll.

Organisiert eine Tour mit dem Rad auf den Brocken: Ronny Dick aus Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Radtour an der Seenplatte abgesagt

Eigentlich hätten die Radfahrer an der jährlichen Mecklenburger Seenrunde Ende Mai teilgenommen, aber diese Sportveranstaltung wurde – wie eigentlich fast alle Veranstaltungen bundesweit – wegen der Corona-Einschränkungen abgesagt. „Wir hatten uns schon lange auf die Tour vorbereitet. Aber wir wollten den Ausfall jetzt nicht einfach untätig hinnehmen, sondern eine eigene Tour starten. Drei Mal sind wir schon gemeinsam bei der Mecklenburger Seenrunde mitgefahren. Viele von uns haben die 300 Kilometer lange Rundtour bewältigt. Jedes Jahr haben wir im Vorfeld um Spenden aus der Bevölkerung gebeten. Unser Ziel ist immer, die Kinder in der Region beziehungsweise im eigenen Ort zu unterstützen“, so Dick. Rund 18 000 Euro kamen bislang in all den Jahren zusammen.

Früher im Leistungssport tätig gewesen

Für Ronny Dick ist es das erste Mal, dass er solch eine weite und herausfordernde Distanz bewältigen will. Dick ist seit dem 9. Lebensjahr leistungsmäßig im Triathlon unterwegs, gewann bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen Preise. 2008 beendete er seine aktive Phase in der Leistungsabteilung. Seit dem Zeitpunkt betreibt er das Radfahren nur noch als Hobby. Trotz seiner langen Erfahrung ist auch für ihn die Tour auf den Brocken etwas Besonderes. „Die größte Herausforderung wird mit Sicherheit der Schlussspurt zum Gipfel des Brockens. Die Höhenmeter darf man im Harz nicht unterschätzen. Zumal wir ja schon eine Nacht durchgefahren sind“, erklärt er. Ein Versorgungsfahrzeug begleitet die neun Männer während der Fahrt. „Wichtig ist, dass man immer viel trinkt. Auf solch einer Tour verliert man bis zu sieben Liter Flüssigkeit. Wir brauchen also ständig Versorgung“, betont er. Die Strecke führt über Anklam, Neubrandenburg, Neustrelitz, Neuruppin, Genthin, Magdeburg, Halberstadt, Elbingerode hoch zum Brocken.

Sportler rühren die Werbetrommel für die Fahrt

In den vergangenen Wochen rührten er und sein Team die Werbetrommel für die Brockentour: „Unser Ziel ist, dass wir Shirts erstellen, auf welchem alle Partner mit ihrem Logo erscheinen. Und wenn wir auf dem Brocken sind, kommt ein dortiges Zeitungsteam auf uns zu und wird über die Tour berichten“, sagt er. Die Männer wollen praktisch rollende Botschafter für die Insel Usedom sein. „Wenn auch Spenden aus dem Harz kommen, wollen wir dort ein Umweltprojekt unterstützen“, so Dick. Das Team ist zuversichtlich, dass es großzügige Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren wird.

Info: Wer Geld spenden möchte, kann dies unter folgender Kontonummer tun:

Empfänger: Eintracht Zinnowitz e.V., IBAN DE70 1505 0500 0383 0023 46, Zweck: Der Norden rückt zusammen

Von Hannes Ewert