Diese Unternehmen auf Usedom sind besonders familienfreundlich

Mellenthin

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) zeichnete am Mittwoch im Wasserschloss Mellenthin zwölf Unternehmen auf der Insel Usedom für ihre Familienfreundlichkeit aus.

Zertifiziert wurden diese Institutionen im Rahmen des Qualitätsmanagements „Familienurlaub in MV“. Wie der TMV mitteilt, beurteilte eine Fachjury bestehend aus Vertretern des Wirtschafts- und Sozialministeriums, des Landkreises und externen Firmen, inwieweit der Ort oder das Unternehmen dieses Siegel verdienten.

Rezertifiziert wurden die Gemeinde Trassenheide, das Kinderresort der Seetelhotels in Trassenheide, das St.-Otto-Haus in Zinnowitz, das Casa Familia in Zinnowitz, das Travel-Charme-Strandhotel in Bansin, das Gutshaus in Neuendorf, das Hudewald-Hotel und -Resort in Ückeritz, das Familien- und Wellnesshotel Seeklause in Trassenheide, das „Wildlife“ in Trassenheide, das Kurhotel zu Heringsdorf sowie die Ostseetherme in Ahlbeck. Zum ersten Mal erhielt das Backsteinhus „Am lütten Haff“ in Dargen die Zertifizierung.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern bekamen 82 Betriebe diese Urkunde überreicht – davon zwölf auf Usedom. Seit 2008 können sich die Betriebe bewerben und dann wird getestet – manchmal auch verdeckt –, ob die Unternehmen komplett auf die Bedürfnisse der Familien eingehen. In die Bewertung fließt auch ein, wie mitarbeiterfreundlich die Unternehmen in Bezug auf ihre Familien sind.

Von Hannes Ewert