Diese Usedomer Hotels erhielten den Holidaycheck-Award

Ahlbeck

Neben dem Bansiner Hotel zur Post und dem Trassenheider Hotel Kaliebe wurde in diesem Frühjahr auch das Aparthotel Strandhus in Ahlbeck mit dem Holidaycheck-Special-Award ausgezeichnet. Damit haben es drei Häuser auf Usedom in die Top Ten der von Urlaubern am besten auf diesem Portal bewerteten Hotels in Mecklenburg-Vorpommern geschafft.

Nur die zehn punktbesten Hotels einer Region erhalten diese Auszeichnung, basierend auf den Bewertungen der Gäste innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Das Strandhus Ahlbeck bekam den Award dieser Tage bereits zum sechsten Mal in seiner erst elfjährigen Geschichte. Hotelchef Bernd Herrgott ist besonders stolz darauf, weil es sich um Bewertungen seiner Gäste handelt und sie ihre Einschätzung des Hauses widerspiegeln.

Gäste orientieren sich an Preis und Bewertung

Insgesamt gab es für das Ahlbecker Hotel 595 Bewertungen mit einer Durchschnittsnote von 6,0, die gleichzeitig die Bestnote ist. Die Idealpunktzahl gab es für das Hotel insgesamt sowie für den Service. Das Frühstück bekam eine 5,9, ebenso die Zimmer. Für die Lage erhielt das Strandhus eine 5,8.

Bernd Herrgott sieht in den Bewertungen bei den Buchungsportalen seine Chance, sich von anderen Häusern abzuheben: „Der Gast sortiert nach Preis und Bewertung“ und ergänzt: „Bei uns sind die Basics ganz wichtig: Sauberkeit, gutes Frühstück und dass nichts angeranzt ist. Wir renovieren jedes Jahr. Es soll immer aussehen, als ob das Haus erst vorgestern eröffnet worden ist“.

Der 53-Jährige kam erst spät zu seinem derzeitigen Beruf. 1989, noch vor der Wende, verließ er die Heimat über Ungarn, um sich in der Grafschaft Bentheim niederzulassen, wo er eine Ausbildung zum Automechaniker absolvierte. 1995 ging es von der holländischen Grenze wieder zurück Richtung Osten. Zunächst in Wolgast und später in Heringsdorf leitete er ein Autohaus. Doch: „Ein kleines Hotel war mein Lebenstraum“, gesteht Bernd Herrgott.

Weitere Hotels auf Usedom ausgezeichnet

Mitten im Trassenheidener Kiefernwald liegt das Hotel Kaliebe von Helmut und Torsten Kaliebe. Das kleine Hotel, die Blockhäuser und Ferienwohnungen kommen bei den Gästen anscheinend gut an – denn auch hier gab es erneut die Auszeichnung der Buchungsplattform Holidaycheck. 2020 erhielt das Hotel auch den Gold-Award.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Hotel zur Post in Bansin kann sich in diesem Jahr mit dem Holiday-Special-Award schmücken. „Was die Gäste bereits seit Jahren begeistert, sind die Herzlichkeit und der Service im gesamten Haus“, heißt es in einer Mitteilung zur Preisverleihung. Stammgäste würden die ruhige und stilvolle Atmosphäre in einem der ältesten Häuser Bansins schätzen. Geschäftsführer Sebastian Ader und seine Führungscrew freuen sich angesichts der Herausforderungen, Einschränkungen und Hindernisse der vergangenen Monate sehr über die Auszeichnung.

Von Dietmar Pühler/ OZ