Am Samstagabend stimmten sich die Koserower im Hotel Nautic auf das kommende Jahr ein. Kurdirektorin Nadine Riethdorf sprach über die Entwicklung der Gästezahlen, den Ausblick auf 2020 und ehrte Koserower, die sich in den vergangenen Jahren verdienstvoll in die Gemeinde eingebracht haben. Die Vorfreude auf die Entstehung der Seebrücke ist riesengroß.