Diese Usedomerin kennt sich in der Märchenwelt aus

Usedom

Um den Künstlern nach dem pandemiebedingten Stillstand wieder auf die Beine zu helfen, haben Bund, Land und Kreis als Neustarthilfe ein Förderprogramm aufgelegt, worauf die Kulturfabrik Anklam als Netzwerker fungiert und ihre Kontakte aktiviert hat.

So ist auch die Usedomer Märchenerzählerin Anne Benjes dazu ermutigt worden, ihre Veranstaltungsreihe fortzusetzen. So hat die 77-Jährige in den zurückliegenden Wochen neue Kontakte geknüpft und an mehreren Schulen, wie in Torgelow, Wusterhusen oder Kemnitz Märchen aus aller Welt erzählt. Oder in Ahlbeck bei Ueckermünde, wo sie zur Pflege des regionalen Kulturgutes ihren Schwerpunkt auf pommersche Märchen gelegt hat.

In Usedom hat Anne Benjes Senioren Märchen vom Glück erzählt. Am 13. Oktober beginnt eine neue Veranstaltungsreihe, auf die sich Anne Benjes besonders freut, weil sie bei der Organisation auf interessierte und dankbare Veranstalter getroffen ist, mit denen eine weitere freundschaftliche Zusammenarbeit denkbar sei.

Am Mittwoch (13.10.) erzählt die Usedomerin in der Spantekower Kirche um 16 Uhr unter anderem das rumänische Märchen von der „Zauberseide“ und andere Schicksalsmärchen. Einen Tag später, am 14. Oktober, ist die seit vielen Jahren märchenverliebte Erzählerin um 19.30 Uhr in der Gristower Kirche zugegen, wo sie ihre Zuhörer mit dem lettischen Bernsteinmärchen „Vogel Bulburis“ verzaubern wird.

Märchen vom Wasser im Wasserschloss

Am 15. Oktober ist die Usedomerin ab 19 Uhr im Bürgerhaus Hasenberg in Gützkow zu Gast, wo sie auf ein erstaunlich reges Kulturleben getroffen ist. Hier will sie humoristische Märchen aus Finnland, Italien und Norwegen zu Gehör bringen. Am Samstag, den 16. Oktober, schließlich freut sich Anne Benjes auf das Wasserschloss Quilow, wo sie (natürlich) Märchen vom Wasser erzählen wird. Die erzählt man sich zum Beispiel in Italien oder Russland.

Die Zuhörer werden jedoch nicht nur von den Märchen verzaubert sein, sondern auch von Claas Harders Spiel auf der Viola da Gamba. „Die Gambensolomusik, die in ihrer Tiefe und Farbigkeit dem Ausdruck der menschlichen Stimme sehr nahekommt, vermag die Zuhörer zu fesseln und zu verwöhnen und ergänzt daher besonders gut das gesprochene Wort“, versichern die beiden Akteure, die bereits seit 27 Jahren gemeinsam in Kirchen, Schlössern und Burgen, bei Kulturvereinen und überall, wo es gewünscht wird, auftreten.

Von Ingrid Nadler