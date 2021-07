Diese Usedomerin schwärmt für Hansa und Mbappe

Fußball ist ihre große Leidenschaft. Saskia Schmidt hat schon früher auf dem Hof in Usedom mit den Geschwistern Maximilian (13) oder Mara-Joan (7) gekickt. Nun gehört sie zur Frauenmannschaft von Grün-Weiß Usedom. Sie trägt die Rückennummer 6 und fällt durch ihre gute Technik und den unbändigen Einsatz auf. „Am Anfang habe ich zumeist mit der Pike geschossen. Das hat sich gelegt. Mein Vater, der beim SV Warthe spielt, hat mir einiges beigebracht“, sagt sie.

Im Team von Trainer Erik Kutz zählt sie noch zu den jüngeren Spielerinnen. Ihre Lieblingsvereine sind Hansa Rostock und Paris Saint-Germain. Ihr Vorbild ist der französische Ausnahmestürmer Kylian Mbappe. Sie hat sich bei der Bundespolizei beworben und freut sich auf den Sporttest, der in einigen Tagen ansteht. Saskia Schmidt gehörte einige Jahre dem Usedomer Karnevalsverein an. Sie mag moderne Musik. Ihre Freizeit verbringt sie oft in der Natur. Ihr Freund Noah ist Rettungsschwimmer bei der DLRG.

Von Gert Nitzsche