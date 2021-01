Diese Wolgasterin spielt am liebsten mit ihren beiden Enkeln

Wolgast

Für die gelernte Industriekauffrau Cornelia Weiher aus Wolgast bedeutet der derzeitige Besuch ihrer beiden Enkel Mailo (2) und Lio (5) Jahre eine willkommene Abwechslung. Begeistert wird dabei Monopoly sowie mit Bausteinen und Autos gespielt. Im Wolgaster Call Center als Teammanagerin tätig, hofft sie, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bald beendet werden. Cornelia Weiher vermisst besonders den Besuch von Konzerten. So erinnert sie sich gern an Veranstaltungen mit Helene Fischer, den Toten Hosen oder auch an das ungewöhnliche Konzert von Schandmaul. Diese Folk-Rock-Band aus Bayern, die begeisternd mittelalterliche Musik präsentiert. Sie leidet mit ihrem Mann, der seine Tischtennissportart im Wolgaster Motor Team derzeit nicht ausüben kann. Das Ehepaar mit den inzwischen erwachsenen Töchtern Anica (28) und Alexa (21) kocht gern gemeinsam, da kommen schon einmal Reh oder Wildschwein auf den Tisch.

Von Gert Nitzsche