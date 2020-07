Diese junge Frau möchte Pflegefachkraft in Ahlbeck werden

Ahlbeck

Von der Backstube ins Pflegeheim: Kimberly Kluth hatte ihre Ausbildung bereits begonnen. Teig kneten, Brot und Brötchen backen – so gestaltete sich für die 17-Jährige der Tag in der Bäckerei im niedersächsischen Celle. Der Job ist inzwischen Geschichte. Ihr Arbeitsalltag sieht nun so aus: alte Menschen pflegen und betreuen. „Ich helfe morgens beim Waschen, beim Anziehen und beim Essen“, sagt Kimberly, die bis August als Pflegeassistentin im Ahlbecker Seniorenpflegeheim Pommern-Residenz arbeitet. Und dann eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau beginnt.

Ihr Vater, gebürtiger Ahlbecker, ist mit seiner Tochter aus Niedersachsen auf die Insel zurückgekehrt. Nun kann sich Kimberly ihren Traum von einem Job im sozialen Bereich erfüllen. „Wir sind froh, auch in diesem Jahr eine Pflegekraft ausbilden zu können“, sagt Pflegeheim-Leiterin Cornelia Seiffert. Seit 2003 haben in der Einrichtung 47 junge Leute ihr Rüstzeug im Bereich Pflege bekommen. „44 konnten ihren Abschluss machen. Zehn von ihnen gehören inzwischen zu unserem festen Team“, sagt die Chefin.

Ausbildung nach neuen Regeln

Kimberly kommt in diesem Jahr in den Genuss der Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann nach den neuen Regeln der Generalistik. Damit werden Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege nicht mehr getrennt gelehrt, sondern gemeinsam. „Der Beruf wird damit viel attraktiver. Sie macht Praktika in Pflegeeinrichtungen, im Krankenhaus, der Pädiatrie und in der ambulanten Pflege“, so Cornelia Seiffert, die gerne auf noch mehr Nachwuchs zurückgreifen würde. „Es mangelt an Bewerbern.“

Das bestätigt Andreas Wegner, Chef der Arbeitsagentur Greifswald: „Viele Unternehmen in unserer Region suchen intensiv nach Fachkräften.“ Daran habe auch die Covid-19-Pandemie nichts geändert. Denn dahinter liegen langfristige Trends. „Jedes Jahr gehen bei uns im Landkreis mehr als doppelt so viele Menschen in Rente wie gleichzeitig aus der Schule kommen. Die demografische Entwicklung und der medizinische Fortschritt haben dazu geführt, dass der Bedarf an Pflegepersonal in den letzten Jahren stark angestiegen ist“, so Wegner.

Im Juni 2019 waren in Vorpommern-Greifswald 2706 Menschen im Bereich der Altenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Juni 2014 ist dies ein Anstieg um 41,6 Prozent, heißt es von der Agentur. Im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege fiel der Anstieg mit einem Plus von 9,5 Prozent auf 5295 Beschäftigte im Juni 2019 ebenfalls hoch aus.

Auf drei Altenpflegerstellen eine arbeitslose Person

Dazu komme, dass der demografische Wandel den Pflegebereich gleich in doppelter Weise treffe. „Während die Zahl der Pflegebedürftigen ansteigt, sinkt gleichzeitig das Arbeitskräftepotenzial. Rein rechnerisch kamen im vergangenen Jahr drei gemeldete Altenpflegerstellen auf eine arbeitslose Person in der Berufsgruppe“, so Wegner. Im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege lag das Verhältnis bei 1:2. Der gemeinsame Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter habe im Juni 2020 mehr als 50 offene Stellen für diese Berufsgruppe (Fachkräfte, Spezialisten, Experten) betreut.

Bundesweit gebe es insgesamt über 400 verschiedene Ausbildungsberufe. In Vorpommern-Greifswald bilden die Betriebe weit über 100 davon aus. „Welche Möglichkeiten Jugendliche tatsächlich haben, wissen nur die wenigsten“, so Wegner. Er rät daher jungen Leuten, sich mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur in Verbindung zu setzen.

Oder aber die Betriebe gehen auf den Nachwuchs zu – bei Messen oder in den Schulen. „Mit der Europaschule in Ahlbeck gibt es sehr gute Kontakte. Bei der jährlichen Berufsmesse in der Ahlbecker Pommernhalle sind wir auch immer dabei“, sagt Cornelia Seiffert, die mit der Burchard Führer GmbH einen bundesweit agierenden Arbeitgeber hat.

Die Gruppe ist mit mehr als 40 Pflegeeinrichtungen für Senioren und behinderte Menschen, sechs Pflegediensten, fünf Tagespflegen und fünf Stationen für ambulant betreutes Wohnen in zehn Bundesländern präsent. Dass Kimberly Kluth nach ihrer Ausbildung einen festen Job bekommt, dürfte da wohl sicher sein. „Ich freue mich auf den Job. Das Schönste, was ich in den ersten Wochen hier im Pflegeheim erfahren durfte, ist das Lächeln der Bewohner, wenn sie glücklich Dankeschön sagen“, so Kimberly.

