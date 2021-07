Diese junge Ukrainerin fühlt sich in Wolgast wohl

Diese junge Frau fühlt sich im Wolgaster Kreiskankenhaus sehr wohl: Diana Leschko. Die fast 21-Jährige, die in wenigen Tagen Geburtstag hat, kommt aus der Westukraine und hat gerade ihre deutsche Anerkennung als Pflegefachkraft erhalten. „Ich habe in der Ukraine vier Jahre eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. In der Berufsfachschule habe ich dann erfahren, dass man sich für einen Job in Deutschland bewerben kann. Das war meine Chance“, berichtet sie.

In Wolgast, wie sie mit drei anderen Pflegekräften aus der Ukraine im Schwesternheim lebt, fühlt sie sich sehr wohl. Besonders lobend spricht sie über ihre hilfsbereiten Kollegen. Die Stadt Wolgast sei klein, aber habe viele schöne Ecken. Wenn Diana die Sehnsucht nach der Großstadt packt, dann fährt sie nach Rostock, Hamburg oder Berlin mit ihren Freunden.

Am liebsten ist sie aber am Strand auf der Insel Usedom oder geht in Wassernähe, beispielsweise am Wolgaster Hafen, spazieren

Von Cornelia Meerkatz