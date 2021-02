Diese ungewöhnlichen Hochzeitsorte gibt es in den Kaiserbädern

Heringsdorf

Wer heiratet, sucht auch nach außergewöhnlichen Trauorten. Die Kaiserbäder haben drei zu bieten, die nun auch wieder für Trauungen gebucht werden können. Die Gemeindevertreter haben den vier Standorten in der jüngsten Sitzung ihr „Ja“ gegeben.

Wer also künftig in den Hafen der Ehe einlaufen und sich auch nicht von den besonderen Herausforderungen in der Corona-Krise bremsen lassen will, der kann bei den außergewöhnlichen Orten in den Kaiserbädern nun zwischen Strand, Hotel und Seebrücke wählen.

Wenn es Braut und Bräutigam ins Hotel zieht, sind sie im Seetel-Hotel „Ahlbecker Hof“ mit dem Kaminzimmer genau richtig. Trauungen sind auch auf der Ahlbecker Seebrücke oder am Strandabschnitt östlich der Seebrücke Ahlbeck erlaubt.

Von den vier eingegangenen Bewerbungen haben drei die Kriterien erfüllt, heißt es aus der Verwaltung. Gefordert waren eine Fotostrecke mit Kennzeichnung des Alleinstellungsmerkmales, Anzahl der maximal möglichen Gäste (auch unter Berücksichtigung Corona-Auflagen), Möglichkeit der Barrierefreiheit sowie Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes.

Im vergangenen Jahr gab es in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf insgesamt 168 Eheschließungen. Das waren 70 weniger als im Jahr 2019. Für 2021 würden bereits 80 Anmeldungen für Eheschließungen vorliegen.

Von Henrik Nitzsche