Zu „Gourmet auf See“ wurde am Montagabend auf die MS Koi der Reederei Adler-Schiffe eingeladen. An Bord gab es schmackhafte regionale und exklusive Mahlzeiten. Anschließend wurde an Bord gefeiert. Am Dienstag ist die „Koi“ auf polnischem Gebiet unterwegs, am Mittwoch startet sie ab Heringsdorf.