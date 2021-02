Diesen Damen aus Karlshagen kann Kälte nichts anhaben 

Karlshagen

Das Thermometer zeigt Minus vier Grad Grad Celsius an, zudem pfeift ein eisiger Wind aus Osten. Susi Mahnke und Conny Bülow aus Karlshagen stört das relativ wenig, denn die Usedomerinnen waren bereits am Sonntagmorgen eine zwölf Kilometer lange Runde nach Zinnowitz und zurück joggen. „Normalerweise springen wir nach dem Laufen noch ins Wasser. Das härtet ab“, erklärt Susi Mahnke, die normalerweise als Sporttherapeutin bei Reha-Patienten auf der Insel arbeitet. Seit etwa zehn Jahren geht sie regelmäßig als Eisbaderin in die kalte Ostsee. Am Sonntag mussten die Damen allerdings eine Ausnahme machen. „Der Wind pfeift so eisig und an Eisbaden ist nicht zu denken“, erklärt sie. Auch die Eiskristalle, die sich an der Wasserkante befinden, machen den Zugang zur Ostsee unmöglich. „Man schneidet sich sich an dem Eis nur die Haut auf“, sagt sie.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Usedom gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die regelmäßig in die Ostsee gehen. Die Temperaturen sollen in der kommenden Woche weiter fallen. Laut Vorhersagen ist Dauerfrost angesagt. Wenn der Wind nicht so stark wie am Sonntag ist, wäre ein kühles Bad in der Ostsee möglich. Die Winterschwimmer würden sich freuen, da sämtliche Eisbadespektakel aufgrund der Corona-Einschränkungen ausfallen müssen.

Von Hannes Ewert