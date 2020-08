Wolgast

Für einen längeren Rückstau sorgte am Freitagnachmittag ein Autofahrer auf der B 111, welcher von Wolgast in Richtung Hohendorf unterwegs war. Laut Polizei löste sich während der Autofahrt das linke Vorderrad. „Der Reifen kollidierte dann mit einem im Gegenverkehr befindlichen Lastwagen“, so Presseprecherin Claudia Tupeit.

Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde während der Versorgung des Autos durch die Polizei halbseitig vorbeigeleitet. Ein Abschleppdienst kam und brachte einen neuen Reifen mit.

Von Tilo Wallrodt