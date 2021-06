Dieser Heringsdorfer überraschte die Bansiner Skatspieler

Erstaunen bei den Mitgliedern des Bansiner Skatvereins 73 über ein neues Gesicht beim letzten Turnier. Den gebürtigen Swinemünder Benno Dädlow kannten die wenigsten in der Runde. Dabei war er 1974 Zweiter und wurde 1981 sogar Bansiner Skatmeister. Dädlow war von Beginn an dabei. Später dominierten andere Interessen, so dass er die Skatkarten aus der Hand legte. Im letzten Jahr hatte er die Broschüre über 45 Jahre Skatverein in die Hand bekommen. Dazu sprach ihn immer wieder sein Kumpel Manfred Gürtler an, doch mal wieder zu kommen.

Und so entschloss er sich nach 29 Jahren Abwesenheit mal wieder in großer Runde zu reizen und zu stechen. Dädlow ist Maler und hat bis zum Eintritt ins Rentenalter in dem Beruf gearbeitet. Mit Lebensgefährtin Jenny hat er eine schöne Wohnung in der Heringsdorfer Klenzestraße. Einen engen Kontakt gibt es zu den Töchtern Viola und Karola mit den zwei Enkeln und drei Urenkeln. Er radelt noch gern. Im Fernsehen interessieren ihn Fußball und Tennis.

Von Gert Nitzsche