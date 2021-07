Dieser Laden in der Heringsdorfer Kulmstraße macht dicht

Heringsdorf

In der Heringsdorfer Kulmstraße wird es zum Jahresende ein Geschäft weniger sein. „Lenas Laden“, ein kleines Geschäft mit vielen Geschenkideen wird schließen, wie Johannes Klaus mitteilt. Er hatte den Laden Ostern 2018 mit seiner Frau Juliane eröffnet. Davor war „Lenas Laden“ ein Jahr in einer kleinen Finnhütte in Ückeritz angesiedelt, ehe der Umzug nach Heringsdorf erfolgte.

„Die Zeit war spannend und erfolgreich. Allerdings sehen wir das leise Sterben des klassischen, stationären Einzelhandels. Offline wird es zukünftig immer wichtiger sein, die verschiedenen Produkte in Verbindung mit besonderen Zusatz-Erlebnissen zu verkaufen“, sagt Klaus. Die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung waren an dem Standort in der Kulmstraße aufgrund der Größe des Ladens sehr begrenzt.

Familie Klaus führt seit 2015 das Aparthotel Tropenhaus in Bansin. Das Tropenhaus Café mit dem Nachmittagskonzept „Waffel & Keks“ in Kombination mit einem Kids-Store sei der erste Schritt in Richtung Zukunft.

