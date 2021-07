Dieser Mann sorgt in den Kaiserbädern für einen geharkten Strand

Ahlbeck

In seinem früheren Leben war Uwe Gabriel zwischen Skandinavien und Italien mit dem Lastwagen unterwegs, um Lebensmittel von A nach B zu fahren. Tausende Kilometer spulte er landauf- und ab innerhalb von 25 Jahren auf den Autobahnen ab. Die Autobahnen der Republik kennt er wie seine eigene Westentasche. Die Nächte verbrachte er auf teils unwürdigen und dreckigen Rastplätzen fernab der Familie. Dazu der Zeitdruck, dass die Ware pünktlich ankommt. Das Truckerleben hing er an den Nagel.

Seit mehreren Jahren lebt er ein anderes Leben, denn der heute 57-Jährige ist auf dem Bauhof der Gemeinde Heringsdorf angestellt und in den Sommermonaten für die Strandreinigung in den Kaiserbädern zuständig. Sein Einsatzgebiet beschränkt sich auf den 15 Kilometer langen Strandabschnitt zwischen der deutsch-polnischen Grenze und der Bansiner Steilküste. Morgens um 4 Uhr beginnt sein Arbeitstag und spätestens um 9 Uhr muss er mit den großen Abschnitten fertig sein, damit Einheimische und Urlauber gleichermaßen ungestört in der Sonne liegen können.

Der Sonnenaufgangsprofi

An diesem Morgen geht um 4.49 Uhr die Sonne hinterm Horizont auf. Gabriels Bewertung des Sonnenaufganges: 5 von 10 möglichen Punkten. „Wenn das Wasser spiegelglatt und die Sicht klar sind, dann ist es traumhaft“, sagt der Sonnenaufgangsprofi, der während seiner Arbeit schon etliche Sonnenaufgänge erlebte. Auf seinem Handy hat er bereits eine ganze Sammlung dieser Bilder.

Wie Romantisch: Um 4.49 Uhr ging die Sonne am Horizont auf. Quelle: Hannes Ewert

„Sportfanatiker“ kommen mit den ersten Sonnenstrahlen zum Wasser

Fast täglich ist er mit seinem 140 PS starken Traktor unterwegs, um für einen glatten Strand zu sorgen. Auch wenn er einsam seine Runden auf dem Traktor dreht, alleine ist er am Strand in der Früh nicht. „Kurz vor dem Sonnenaufgang kommen die ersten Spaziergänger hinter den Dünen hervor, um die besten Fotos vom Sonnenaufgang, den Möwen oder Seebrücken zu machen. Wenig später sind die auch wieder verschwunden“, sagt er. Und dann kommen all die „Gesundheitsfanatiker“, wie sie Gabriel nennt – Jogger, Walker oder auch Yoga-Freunde, die sich an der Bewegung erfreuen und den „Morgengruß“ zelebrieren. Oft grüßt man sich schon, wenn die Sportler mehrere Tage in Folge an den Strand kommen.

So blickt Gabriel auf den Strand. Quelle: Hannes Ewert

Gummilatschen und Hygieneartikel verfangen sich im Metall

Rund sechs Meter Breite misst die Harke, mit welcher Uwe Gabriel den Strand harkt. Darin verfängt sich so einiges, was die Gäste am Strand liegen lassen – Gummilatschen, Taschentücher oder auch mal Spielzeug. „Es gibt auch manchmal Flaschen, die ich raussammle“, erklärt er. In Verbindung mit den Corona-Maßnahmen gibt es Desinfektionstücher oder Masken, die sich verfangen. Es landen auch andere Hygieneartikel in der Metallharke.

Besonders vor den Seebrücken ist der Strand breiter und muss mehrmals geharkt werden. Quelle: Hannes Ewert

Pärchen beim Liebesspiel gestört

Für ihn gibt es auch die lustigen Momente, die er morgens am Strand erlebt. „Manchmal gibt es Gäste, die am Strand schlafen oder auch Pärchen, die dem Liebesspiel frönen. Andere wiederum waren so betrunken, dass man sie mit dem riesigen Traktor umkurven musste. Sie ließen sich davon überhaupt nicht stören“, sagt er und lacht.

Viel Wertschätzung durch die Badegäste

Tagsüber, wenn Tausende Menschen zwischen Bansin und der Grenze am Strand liegen, ist für Gabriel Feierabend. „Auch wenn ich wohl einen der schönsten Arbeitsplätze der Insel habe – hier direkt am Strand – ist es zum Ende der Saison ziemlich kräftezehrend“, sagt er. Besonders das tägliche frühe Aufstehen sei auf Dauer anstrengend. Lange Abende vor dem Fernseher oder am Strand sind da die Seltenheit. „Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste“, sagt er. Beschweren will er sich über seinen Arbeitsplatz gar nicht, denn er erhält viel Wertschätzung. „Das Lob kommt direkt an. Zum Beispiel, wenn die Gäste den Daumen nach oben zeigen und sagen, dass es ihnen hier gefällt.“

Im Herbst kommt der Strandurlaub in Thailand

Wenn auf Usedom die Badesaison zu Ende ist und im Oktober wieder Ruhe eingekehrt, bereitet sich Uwe Gabriel auf seinen eigenen Urlaub vor. „Es soll nach Thailand gehen – Strandurlaub natürlich“, sagt er. Er hofft, dass dies aufgrund der Corona-Einschränkungen möglich wird. Die Strände in Phuket, einer der beliebtesten Baderegionen in der Region dort, betrachtet er manchmal auch durch seine Dienstbrille. „Dort liegt manchmal noch mehr Dreck als hier. Wir können schon sagen, dass wir einen der schönsten Strände der Welt haben.“

Von Hannes Ewert