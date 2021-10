Dieser Mann versorgt Sallenthins Schützen mit einem Orden

Neuendorf

Ohne diesen Mann fehlt den Schützenkönigen der Schützengilde Sallenthin etwas. Peter Priemel erfreut die Schützen Jahr für Jahr mit seinem „Adler“, der aus Möbelplatten gefertigt wurde. „Da kann ich meine handwerklichen Fähigkeiten nutzen“, sagt der 76-jährige Rentner.

Hinter dem Adler verbirgt sich ein farbiger Orden, den die Sieger bekommen. „So bleibt das Schützenfest nicht nur bei den Siegern in Erinnerung“, meint Priemel. Ihm gefällt der Zusammenhalt im von Pierre Westphal geführten Verein. „Ich freue mich, dass wir jüngere Leute für unsere Gemeinschaft gewinnen konnten, schließlich soll der Traditionsverein noch länger bestehen“, sagt der rüstige und lebensfrohe Rentner.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Jahre lebte er in Heringsdorf. Als Matrose der Handelsschifffahrt war er auf den großen Meeren unterwegs. Später hatte es ihn nach Bayern gezogen, wo er seine Jugendliebe Gisela gefunden und geheiratet hat. In Neuendorf hat er ein schmuckes Häuschen. Enge Kontakte gibt es zum in Bayern lebenden Sohn Daniel.

Von Gert Nitzsche