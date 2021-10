Dieser Pudaglaer schwärmt für seine Schwalbe

Beim Reit- und Springturnier des RFV Insel Usedom unterstützte Gabor Arndt (16) aus Pudagla als Helfer die Organisatoren auf den Aufwärmplätzen der Pferde. Durch seinen Vater Olaf übertrug sich die Liebe zum Reitsport. Gabor ist Zehntklässler der Europaschule in Ahlbeck. Sport und Geschichte sind seine Lieblingsfächer. Geschichte, weil ihn fremde Länder interessieren. Das gilt auch für moderne Musik verschiedener Staaten.

Seine berufliche Zukunft hat er schon fest im Blick. Er möchte eine Ausbildung als Baumaschinen-Mechatroniker absolvieren. Er lebt gern auf Usedom und kann sich vorstellen, hier für immer zu bleiben. In seiner Freizeit schraubt er gerne mit Freunden an Zweirädern. Sie beschäftigen sich am liebsten mit Mopeds, die zu DDR-Zeiten produziert wurden. Er hat sich eine Schwalbe aufgebaut. „Das ist ein echtes Schmuckstück geworden“, sagt Gabor und lacht. Derzeit macht er den Führerschein.

Von Gert Nitzsche